Superløp av Nordås – nest best i Norge gjennom tidene

Han løp på 13.05,38 i belgiske Heusden lørdag kveld. Det er personlig rekord med over ti sekunder og under VM-kravet på 13.07. Av andre norske løpere er europarekordholder Jakob Ingebrigtsen den eneste som har løpt raskere med 12.48,45.

Likevel er ikke Nordås helt fornøyd. Da en gruppe på fire stakk fra mot slutten av løpet, turte han nemlig ikke å være med.

– Jeg slapp dem, og det angrer jeg litt på, for jeg kunne ha vunnet og løpt under 13 minutter, men du kan si jeg safet inn til 13.05. Det var det jeg kom for, VM-kravet. Men det irriterer meg at jeg ikke klarte å henge meg på, sier han til NRK.

– Du føler at du skuslet bort en mulighet til å løpe under 13?

– Ja, definitivt. Jeg hadde den i hånden og bare hev den vekk. Å skusle bort under 13, det irriterer meg. Men det positive er at jeg ikke er sliten når jeg kommer i mål, sier Nordås.

MER Å PLUKKE PÅ: Gjert Ingebrigtsen ser ytterligere forbedringspotensial hos Narve Gilje Nordås. Foto: Geir Olsen / NTB

Gjert: – Blir litt defensiv

På tribunen sto trener Gjert Ingebrigtsen og observerte det Nordås beskriver.

– Jeg synes han er veldig offensiv i starten, og så begynner han å jobbe litt med seg selv når det er drøyt 1000–1200 meter igjen. Så blir han litt defensiv. Og så virker det som han kalkulerer litt i hodet underveis, at hvis jeg bare cruiser inn nå, er jeg under 13.07, analyserer Ingebrigtsen.

Og fortsetter:

– Så skjer det noe når det er 300 meter igjen som gjør at han ombestemmer seg og springer veldig bra. Vi må prøve å plukke av ham den litt defensive tankegangen som han får. Der en 1500-meterløper egentlig skal føle seg hjemme, så blir han litt defensiv. Da skal han egentlig tenke at nå er det bare 1500 meter igjen, dette er min hjemmebane. Men han er oppmerksom på det, så jeg tror ikke vi trenger å bekymre oss

Den lille nølingen gjorde at det «bare» ble femteplass i løpet, som ble vunnet Cornelius Kemboi fra Kenya på 13.00,68.

Men navnene Nordås passerer på lista over tidenes beste nordmenn kompenserer for noen tapte plasseringer: Henrik Ingebrigtsen, Sindre Buraas, Filip Ingebrigtsen, Magnus Tuv Myhre og Marius Bakken.

SUPERFORM: Narve Gilje Nordås blir bedre og bedre. Foto: NTB

Mirakel før start

Tidligere i sesongen ble han andre nordmann gjennom tidene under 3.30 på 1500 meter. Under tett oppfølging av Gjert Ingebrigtsen har Nordås hatt en eventyrlig utvikling siden i fjor.

– Formen er selvsagt bedre enn noen gang, konstaterer han selv.

Men en halvtime før start lørdag, var det likevel skepsis i leiren.

«Fryktelige forhold i Belgia i dag. Vind og regn. Kan ikke se for meg at det er mulig å løpe noe VM-krav i kveld, men været får vi uansett ikke gjort noe med», skrev Ingebrigtsen i en sms til NRK.

Mindre enn en time senere kom ny melding: «Kravet i boks».

– Som han sa, før start var det en helsikes vind, sju-åtte meter per sekund, forteller Nordås.

– Men da vi skulle starte, var det akkurat som at det skjedde et mirakel. Vinden bare løyet. Det gikk fra sju meter per sekund til vindstille. Og mens vi sprang, merket i hvert fall ikke jeg noen vind. Men idet vi kom i mål, begynte det å blåse opp igjen, sier han med et smil.

STOR FRAMGANG: Narve Gilje Nordås har hatt uvanlig mye å juble for på idrettsbanen i 2023. Foto: Geir Olsen / NTB

Kan droppe 5000 i VM

Nå er han altså kvalifisert for to distanser under VM i Budapest. Men det betyr ikke at han benytter plassen på 5000 meter.

– Ikke nødvendigvis. Det er mer som en backup hvis jeg ikke kommer til finalen på 1500 meter. Det er godt å ha en ekstra mulighet, så du slipper å springe med kniven på strupen, påpeker Nordås.

Han er nemlig ikke i tvil om hvilken distanse han er best på.

– Når du perser med sju sekunder på 1500, er jo ikke ti sekunder på 5000 så mye, konstaterer 24-åringen fra Voll på Jæren.

Neste helg tester han VM-formen på hoveddistansen i Diamond League-stevnet i London.