Stjerneskudd satte norsk rekord og smadret EM-kravet: – Helt surrealistisk

– Dette var sinnssykt morsomt og over all forventning. Jeg kan ikke være noe annet enn fornøyd nå, sier Markus Rooth til NRK.

20-åringen leverte en fenomenal tikamp og sikret norsk rekord med 8308 poeng – 80 poeng mer enn fjorårsvinner Martin Roes gamle rekord.

– Det er en fantastisk følelse. Det er sånn man drømmer om. Det er så nærme optimalt som jeg kan komme når det er ti øvelser, sier utøveren fra Tjalve.

NORSK REKORDHOLDER: Markus Rooth, her fra NM i 2021, leverte en bunnsolid konkurranse i Italia. Foto: Annika Byrde / NTB

– Denne helgen var helt surrealistisk. Han har lagt ned så mye arbeid og dette er så fortjent og kjempegøy, sier mamma Mette Rooth til NRK.

Resultatet er kun 42 poeng bak kravet til sommerens VM-krav, mens han er kvalifisert til EM med klar margin (8100 poeng).

– Det går bare oppover med pers i stav, bra spyd og den raskeste 1500-meteren jeg har løpt. Men dette hadde aldri gått uten Sander. Jeg syns vi har jobbet som et bra lag og det å kunne jage en som er ligger foran og like bak om hverandre, det fører til bedre resultater. Han hadde jo norsk rekord noen sekunder før jeg tok den, sier Rooth via Norges Friidrettsforbund.

– Helt sykt

Sander Aae Skotheim (19) avsluttet mangekampen først og var snaut fire sekunder foran Rooth i mål på 1500-meteren, men han endte til slutt ørsmå 10 poeng bak klubbkameraten fra Tjalve.

Resultater øvelse for øvelse Ekspandér faktaboks Markus Rooth: 100 meter: 10,90 sekunder – 883 poeng

Lengde: 7,70 meter – 985

Kulestøt: 14,25 meter – 744

Høyde: 1,95 meter – 758

400 meter: 49,52 sekunder – 837

110 meter hekk: 14,46 sekunder – 916

Diskos: 45,80 meter – 783

Stavsprang: 5,05 meter – 926

Spydkast: 60,85 meter – 751

1500 meter: 4.33,07 minutter – 725 Sander Aae Skotheim: 100 meter: 11,17 sekunder – 823

Lengde: 7,77 meter – 1002

Kulestøt: 13,84 meter – 719

Høyde: 2,16 meter – 953

400 meter: 48,76 sekunder – 873

110 meter hekk: 14,81 – 873

Diskos: 43,67 meter – 740

Stavsprang: 4,65 meter – 804

Spydkast: 61,55 meter – 761

1500 meter: 4.29,10 minutter – 750

Skotheim ledet konkurransen etter å ha satt personlig rekord i de fem første øvelsene. Spesielt utmerket han seg i hoppøvelsene med knallsterke med 2,16 meter i høyde og 7,77 meter i lengde. Han lyktes ikke like godt i stavsprang søndag og endte på 4,65 meter – 36 centimeter bak sin personlige rekord.

– Det er litt kjipt at stav gikk som det gikk, men jeg er kjempefornøyd. Da jeg kom i mål, så tenkte jeg at resten får være en bonus. Det å gå 8298 er bare helt sykt, sier Skotheim.

HOPPTALENT: Sander Skotheim er norgesmester i høyde og leverte meget godt i Grosseto med 2,16. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Stortalenter fra samme klubb

Både Rooth og Skotheim konkurrerer begge for Tjalve, som Rooth ser på som en stor fordel.

– Det er jo fantastisk når det er to fra samme land og fra samme klubb og område som gjør det så bra. Det gjør det jo ekstra gøy og det hadde nok ikke gått så bra om det ikke hadde vært for han.

– Det er klart det er lett når man pusher hverandre hele veien så blir det bedre resultater av det. I hvert fall når begge har de konkurransehodene som vi har, sier Rooth.

Med personlig rekord i åtte av ti øvelser ble det en jubelhelg for fjorårets EM-sølvvinner i U20-klassen.

PS! Kravet til sommerens VM i USA er på 8350 poeng.