Stemmene til sekundantene sprakk i begeistring og Johaug ble sjokkert over «vanvittige» Magni

– Hun sa hun var mektig imponert og at det var vanvittig bra gjort av meg. Og da jeg så reaksjonen hennes, så skjønte jeg at jeg hadde gjort det bra, sier Magni Smedås til NRK.

– Vanvittig og rått

Selv om Heidi Weng ble nummer to og Jessica Diggins tre, handlet mye om nok en jente fra Dalsbygda søndag. Ikke Therese Johaug, men en som er syv år yngre.

Smedås er nemlig skistjernens tremenning. Det skilte bare ett minutt og 16 sekunder mellom de to slektningene på den 10 kilometer lange intervallstarten i Davos søndag. Johaug på første- og Smedås på åttendeplass.

– Hun benytter sjansen så bra. Det er vanvittig og rått. Så blir man ekstra stolt over at lille Dalsbygda har to stykker på topp ti-listene i Davos. Det sier litt om de som vokser opp i den bygda, sier Therese Johaug til NRK, som svarer ja på om hun er både sjokkert og overrasket.

VANT - IGJEN: Therese Johaug, her fra pressesonen i Davos. Foto: Mikal Aaserud / NRK

Fleipet med innavl

31-åringen gjorde også NRK oppmerksom på at den lille bygda på 500 mennesker også huser hennes egen kusine: 17-åringen Gyda Westvold Hansen som er blant verdens beste kvinnelige kombinertløpere.

– Jeg er skikkelig stolt over den bygda. Det er ganske rått, sier Johaug, som deretter får spørsmål om alle er i slekt med alle i Dalsbygda.

– Ja, det er jo innavl. Da er det ikke rart vi går fort på ski alle sammen, sier skistjernen og ler godt i pressesonen.

Innavl er forøvrig ifølge Store norske leksikon et begrep for når individer som er nært beslektet får avkom...

Gikk raskere enn Johaug siste parti

Men det var ingen selvfølge at Smedås, som til daglig går for Team Veidekke Innlandet, skulle gjøre et stort løp søndag.

For hun åpnet konkurransen beskjedent. Etter tre kilometer var hun allerede nesten minuttet bak Johaug. Det holdt kun til 24. beste tid på det tidspunktet.

Sakte, men sikkert jobbet hun seg likevel inn i løpet.

Ved passeringspunktet to kilometer fra mål hadde hun klatret til en 12. plass – bare ett minutt og 18 sekunder bak søndagens vinner. De siste kilometerne tok hun faktisk inn noen få sekunder på Johaug og endte i mål som nummer åtte.

TALENT: Magni Smedås, her avbildet under langrennsåpningen på Beitostølen i november. Foto: Geir Olsen / Geir Olsen

Stemmer sprakk

For Smedås var det en uvirkelig opplevelse å gå i løypene i Davos. Hun hadde sitt nasjonale gjennombrudd på Beitostølen i november.

Nå føler hun virkelig hun har fått sitt internasjonale gjennombrudd.

– Ingen forventet å ha meg «oppi der». Alle ble overrasket over at jeg fikk fort. Noen sekundanter sprakk helt i stemmen av å skrike «kom igjen, Magni!». Og da får du en «boost» og tenker «nå markerer jeg meg litt blant de store», sier Smedås og gliser godt.

Nå er spørsmålet hva neste steg blir for 24-åringen. Pål Gunnar Mikkelsplass, som er en del av Norges team i Davos, sier at Smedås «er på blokka» med tanke på Tour de Ski. Hovedpersonen selv vil ikke gå så langt som å be om plass på det laget.

PS: Foruten Johaug, Weng og Smedås var det flere norske på start i Davos. Ragnhild Haga ble nummer 11, Kari Øyre Slind 29, Anne Kjersti Kalvå 32 og Karoline Simpson-Larsen 41.