– Man har klart å innføre det på herresiden. Vi er i 2018, så selv FIFA må innse at man må ha likestilling på dette området, sier sportslig leder i Stabæk Kvinner, Richard Jansen til NRK.

Hans klubb er en av de norske fotballklubbene som har gått glipp av store summer ved spillersalg de siste årene.

Grunnen er den såkalte utdanningskompensasjonen.

I Norge har nemlig fotballklubber krav på denne kompensasjonen om de selger spillere under 23 år. Et eksempel på dette er Aalesund, som tjente gode penger på John Arne Riise da han gikk til Monaco som 17-åring (og siden Liverpool).

Sportslig leder i Stabæk Kvinner, Richard Jansen. Foto: NRK

– Hadde vært gode penger

I Norge har man innført dette for begge kjønn, men i internasjonal fotball gjelder denne kompensasjonen kun for mannlige spillere.

Dermed har norske klubber gått glipp av store summer ved spillersalg.

Søstrene Ada og Andrine Hegerberg og Caroline Graham Hansen er noen av spillerne som har gått fra Stabæk til utenlandske klubber de siste årene uten at salgene har utløst noen form for utdanningskompensasjon til Stabæk eller klubbene de har spilt for tidligere.

– Hvis vi bruker laveste sats på herresiden, så har vi de siste årene gått glipp av cirka 100 000 euro eller en million norske kroner. Det er klart at det hadde vært fantastisk gode penger for oss, sier Jansen.

– Vi har etterlyst dette i mange år og syns dette er ille, forteller han.

Caroline Graham Hansen dro fra Stabæk til Wolfsburg. Foto: Grøtt, Vegard / NTB scanpix

– Levd i skyggen

De nordiske landenes fotballforbund har derfor gått sammen og ber nå FIFA om å innføre likestilling.

President i Norges Fotballforbund, Terje Svendsen, håper at det nordiske initiativet kan rokke ved holdningene i mannsbastionen.

– Det er ingen hemmelighet at kvinnefotballen har levd litt i skyggen av herrefotballen, for å si det mildt, sier Svendsen.

– Det er derfor at vi i Norden står sammen, for kvinnefotballen står sterkt i Norden, og prøver å påvirke FIFA til å bevege seg i riktig retning. FIFA består av 211 fotballnasjoner og det er en kjensgjerning at alle ikke er like opptatt av kvinnefotball.

Stabæk-keeper Ingrid Hjelmseth mener det er på tide at FIFA innser at kvinnefotballen vil ha de samme rettighetene som gutta.

– Nå begynner kvinnefotballen å ta såpass store steg at det er kjempeaktuelt at spillere forsvinner til større klubber med mer penger og bedre økonomi. Da er det vel egentlig på sin plass at moderklubbene og de som har trent spillerne fra de er små får litt tilbake, sier hun.