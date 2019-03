Solberg har vært en av tre aktuelle kandidater til å ta over som ny trener for det svenske handballandslaget for menn.

Flere kilder NRK har snakket med bekrefter at Solberg har inngått en avtale med det svenske håndballforbundet.

Solberg selv forteller at han er i dialog med det svenske forbundet, men vil ikke bekrefte at noe er avklart enda.

Forbundet avventer bekreftelse

Generalsekretær i Det svenske håndballforbundet, Robert Wedberg, vil heller ikke gi en endelig bekreftelse, men sier at Solberg er en av få kandidater.

– Vi har fortsatt dialog med flere alternativer, men har ingen løsning enda, sier Wedberg.

Magnus Andersson, som har vært en av de tre andre kandidatene til jobben, skrev nylig under på en ny kontrakt med sin nåværende klubb FC Porto.

Den tredje kandidaten til jobben var ifølge Expressen Martin Boquist, assistent for dagens landslagstrener, svensk-islandske Kristján Andrésson.

Andrésson har trent det svenske landslaget siden 2016. Det er allerede kjent at han skal ta over som trener for den tyske klubben Rhein-Neckar Löwen.

LANDSLAGSERFARING: Glenn Solberg har vært både spiller og assistenttrener for det norske håndballandslaget. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Ledet St. Hallvard til eliteserien

Etter det NRK kjenner til vil Andrésson fortsette som trener til etter EM på hjemmebane i januar 2020. Da tar Solberg over som Sveriges trener.

Glenn Solberg har lang erfaring som landslagsspiller. I årene 1994 til 2008 rakk han å få med seg 122 landskamper og 250 mål. Han hadde også en suksessfylt karriere som utenlandsproff i Spania og Tyskland. Han har også vært assistenttrener på det norske herrelandslaget.

Solberg har den siste tiden hatt treneransvaret for St. Hallvard, en klubb han for få uker siden ledet til opprykk til eliteserien.

Tidligere landslagstrener for det norske håndballandslaget, Robert Hedin, er daglig leder i St. Hallvard. Han sier at han vet at Solberg har vært i dialog med Sverige.

– Kontrakten til Glenn går ut i april/mai. Vi vil ha Glenn med videre, men om han har fått et tilbud fra Sverige er vel det en «no-brainer», sier Hedin.