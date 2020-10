Solbakken ferdig i FC København

Det bekrefter klubben på sine nettsider.

Klubben skriver at Solbakken får sparken fordi klubben den siste tiden ikke har levert resultater «på tilfredsstillende nivå».

– Ståle er uten sammenligning den mest suksessrike manager i FCKs historie, og alle i klubben skylder ham en stor takk for den innsatsen han har lagt ned. Vi må dog konstatere at resultatene i 2020 ikke har vært tilfredsstillende, og det tar vi nå konsekvensen av, sier styreleder Bo Rygaard i en pressemelding.

Hjalte Bo Nørregaard og tidligere FCK-spiller William Kvist er utpekt som midlertidige trenere.

TAR OVER: Tidligere Solbakken-elev William Kvist. Foto: Matthias Schrader / AP

Hanglet

Solbakken har lagt bak seg en utfordrende periode etter flere år med braksuksess i København.

Denne sesongen står FCK med én seier, én uavgjort og to tap etter fire kamper, men den største skuffelsen kom da klubben ikke klarte å kvalifisere seg for europaligaen.

– Ansvaret for den sportslige nedturen: Selvfølgelig er det Ståle Solbakkens. Det tar han også på seg, men man kan ikke la være å tenke at han er i ferd med å miste spillernes respekt og oppbakking, skrev Ekstra Bladets sportsredaktør Allan Olsen.

Advarte klubben

Forrige sesong havnet FCK på andreplass – ni poeng bak FC Midtjylland. De svake resultatene de siste månedene har ført til et stadig større press på nordmannen.

I slutten av september, i forkant av europaliga-playoffkampen mot Rijeka, advarte Solbakken klubben mot å gå i en helt annen retning.

– Jeg kunne gjort ting som er bedre, det er hundre prosent sikkert. Jeg kan meget gjerne byttes ut. Jeg skal ikke stå i veien hvis det er noen som vil det, sa Solbakken først et langt intervju med danske Eurosport.

– Men det jeg skal advare meget sterkt mot, er de fullstendig hjernedøde, idiotiske, håpløse kravene om at vi skal gå i en fullstendig annen retning, fortsatte nordmannen.

Solbakken pekte på den enorme suksessen klubben har hatt, og mente det ville vært et selvmål å gjøre store endringer utover å bytte ham ut.

William Kvist, som nå går inn i trenerteamet, mener spillerne trenger en ny start.

– FCK har en sterk spillertropp, som vi vurderer at har bruk for fornyet inspirasjon og sjel. Jeg er overbevist om at troppen er sterk nok til å spille om gullet. Det har alltid vært forventningen og ambisjonen i FCK, sier William Kvist, ifølge danske TV 2.

Kvist står med 285 kamper for FCK over to perioder før han la opp i 2019.