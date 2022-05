Skiskytterprofil i skrekkulykke: – Husker ikke så mye

Knotten husker lite fra hendelsen som sørget for en hjernerystelse og solid trøkk i ansiktet.

På en sykkeltur sammen med venninne og skiskytter Lotte Lie, skulle nemlig mye gå galt for 27-åringen.

– Jeg havnet i grøfta. Jeg vet ikke hva som skjedde eller hvordan det skjedde. Jeg lå plutselig på bakken bare. Etter det husker jeg ikke så mye. Der er en halvtime der som er litt borte, forteller Knotten til NRK.

Senest i mars tok Vingrom-utøveren en overraskende pallplass i verdenscupen i finske Otepää i det som ellers ble en tøff sesong.

Karoline Knotten på kvinnenes 7.5 kilometer sprint i Holmenkollen. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Husket ikke samtale

Da NRK tar kontakt dagen etter ulykken, er Knotten fortsatt usikker på hva som egentlig gikk galt. Det eneste hun vet er at noe forårsaket at hun stupte med hode først i fart på sykkelen.

– Jeg har et solid blått øye og skrubbsår i hele ansiktet. En liten skade på skulderen også.

BLODIG: Tromsø-jenta fra sengen på legevakten. Foto: PRIVAT

Til tross for at hun var ved bevissthet hele veien, husker hun nesten ingenting av hendelsesforløpet. Knotten er takknemlig for at hun ikke var alene på turen.

– Hun (Lotte Lie) hadde hatt en samtale som jeg ikke husket. Jeg sa at det gikk fint og så skjønte hun etter hvert at alt ikke stemte.

Venninnene tok raskt kontakt med Lies kjæreste som kom og hentet dem. Veien bar rett til legevakta.

– Jeg sydde noen sting over og under øyet. De lappet meg sammen og ba meg ta det med ro fremover. Det var også en liten hjernerystelse, fortsetter hun.

– Ikke lyst til å tenke på

Knotten føler seg heldig og mener det kunne gått mye verre. Både hjelmen og brillene var hardt skadet etter ulykken.

– Jeg har trynet flere ganger før. Et kjøttsår på rumpa går fint, men nå tok jeg det på fjeset. Det å slå hodet skal man ikke tulle med. Hvis ikke jeg hadde hatt hjelm så hadde sikkert hodet vært kutta i to. Det har jeg ikke lyst til å tenke på.

Knotten la ut et innlegg på Instagram om ulykken søndag, hvor hun avsluttet med: «Bruk hjelm, alltid!». På innlegget har hun fått støtte fra Tiril Eckhoff og Sturla Holm Lægreid.

ØDELAGT: Brillene til Karoline Knotten etter ulykken. Foto: Skjermdump/Instagram

Sykkelturen var årets første for skiskytterprofilen, som har vært sengeliggende med korona- og influensasykdom siden sesongavslutningen i Holmenkollen.

Nå venter en ny periode på sidelinjen for Knotten.

– Jeg føler meg egentlig bra og har gått litt rundt i dag. Vi skal egentlig inn på markedsdager nå med landslaget, men jeg tror ikke de vil ha noen bilder av meg slik jeg ser ut, sier hun spøkefullt.