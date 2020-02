Siger til Lundby

Maren Lundby var best i to omgangar og vann hopprennet i Ljubno søndag, føre austerriske Eva Pinkelnig. Lundby hoppa 89 meter i finaleomgangen. Silje Opseth tok ein sterk 8.-plass. Lundby henta difor viktige poeng i kampen om samanlagdsigeren i verdscupen og er no 26 poeng bak Chiara Hölzl.