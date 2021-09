Kombinertverdensmesterens oppladning til vinterens OL i Beijing har vært langt fra ideell. Da han møter NRK på Lillehammer, forteller han om en dramatisk opptakt til karrierens hittil viktigste sesong.

– Mai og juni var ganske bra. Juli og august har vært litt tyngre, sier Jarl Magnus Riiber til NRK.

Grunnen er et virus som blusser opp i forbindelse med koronavaksinen.

– Det har gjort at jeg har brukt en måneds tid etter hver dose på å komme meg i slag igjen.

– Alle sier de blir så dårlig de første dagene. Jeg merket ingenting før dag fem, men fra der til uke to, er jeg helt kake. Og så er det litt opp og ned de to ukene etter det, sier han.

Folkehelseinstituttet (FHI) skriver i en e-post til NRK at de ikke kan kommentere enkeltsaker. Men på generelt grunnlag legges det til:

– Latente virus kan reaktiveres av flere grunner som stress av ulik art, inkludert andre infeksjoner eller vaksiner. Reaktivering av latent virus etter vaksinasjon er ikke en vanlig rapportert bivirkning, men kan forekomme, skriver Sarah Viksmoen Watle, overlege ved FHIs avdeling for smittevern og vaksine.

Avdramatiserer situasjonen

På spørsmål om det var et alternativ å stå over dose to etter kroppens reaksjon etter den første dosen, er Riiber krystallklar:

– Det var aldri et alternativ å ikke ta den.

Riiber er regnet som et av Norges sikreste gullkort før OL. Han har vunnet verdenscupen sammenlagt de siste tre sesongene, har to VM-gull fra normalbakke og to fra lagkonkurransen, samt 36 verdenscupseire i løpet av sin relativt korte karriere.

VM-KONGE: Jarl Magnus Riiber tok gull i normalbakken og lagkonkurransen, samt sølv i liten bakke i vinterens VM i Oberstdorf. Foto: Terje Pedersen / NTB

Han forsøker å avdramatisere konsekvensene av den mangelfulle treningen.

– Arbeidskravene i kombinert er litt mildere langrennsmessig enn det de ville vært for langrenn og skiskyting. En til to måneder med trening kan gi ganske bra form til sesongstart, sier Riiber.

Han mener samtidig at han er blitt en bedre hopper i «nedeperioden», kanskje så mye som 30 sekunder i langrennstid.

Betent skulder

– Hva sier legen?

– At jeg skal være tålmodig. Det har jeg vært, og det handler om å ta riktige valg hver dag og hele tiden ha fokus på det som kommer litt utover vinteren.

Sesongens store mål er utvilsomt OL i Beijing som starter 9. februar for kombinertutøverne. Riiber er kvitt trøbbelet som gjorde at han ikke drive kondisjonstrening som normalt, men må foreløpig skøyte på rulleski uten staver.

– Jeg var så uheldig å dra på meg en betennelse i skulderen, sier Riiber, som regner med at den er funksjonell igjen om et par dager.

Sjefen ikke bekymret

Kombinertløpernes sportssjef, Ivar Stuan, er uansett lettet over at eleven nå ser ut til å nærme seg en normal treningshverdag. Han tror ikke avbrekkene har kostet ham altfor mye.

– Han har et veldig godt grunnlag fra før og trener veldig mye.

– Jeg tror totalpakken med Jarl kommer til å bli veldig bra. Heldigvis er det bare midten av september og fortsatt veldig mye som skal skje frem til sesongstart.

– Er han fortsatt et gullhåp i OL?

– Ja, uten tvil.

Nå venter snaut to måneder med trening før kombinertløperne sesongåpner i finske Ruka i slutten av november.