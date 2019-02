Riiber ble historisk – første nordmann til å vinne verdenscupen på 20 år

Det ble spurtoppgjør på oppløpssiden, men der var Riiber sterkest og det så nærmest lett ut da han gikk seirende over målstreken. Men det var ikke store marginen, for et halvt sekund bak kom finske Ilkka Herola og sikret andreplassen.

– Han tar det lett i dag faktisk. Han klarer det, ti seiere og Jarl Magnus er uslåelig, sier kommentator Pål Thomassen.

Riiber selv var godt fornøyd, tross tøffe forhold i løypa.

– Det var utrolig tøffe forhold med mye snø, et helt annet type renn enn i går. I dag var det mer taktisk hele veien, sa Riiber etter rennet.

– Det å kunne avslutte på den måten her før VM, det gir ro og selvtillit.

Historisk nordmann

Lørdag tangerte Riiber rekorden til Bjarte Engen Vik, som var ni seiere på en sesong. Søndag tok han sin tiende verdenscupseier for sesongen, og skrev norsk historie.

Historisk ble han også med sammenlagtseieren. Ikke bare vinner han med fire renn som gjenstår, men Riiber er nemlig første nordmann på 20 år som vinner verdenscupen sammenlagt.

– I et kombinerthistorisk perspektiv så er det jo stort. Det er jo det. Han er i en eksklusiv klubb, sier NRKs kombinertekspert Fred Børre Lundberg.

– Å avgjøre verdenscupen sammenlagt i begynnelsen av februar, det står det respekt av. Han er komplett.

HISTORISK: Jarl Magnus Riiber har nesten vært uslåelig denne sesongen. Her på podiet etter en verdenscupseier i desember. Foto: Kerstin Joensson / AP

Snart VM

Nå nærmer VM i Seefeld seg med stormskritt, og Riiber i storform lover godt for medaljemulighetene. Likevel sier han at han har noe å forbedre før mesterskapet setter i gang.

– Jeg skal hoppe bedre på ski, det drømmer jeg om. Å kunne ta ut det beste jeg har inne i Seefeld, sier Riiber.

– Per dags dato føler jeg at jeg leverer gode konkurranser, men likevel ikke helt hundre prosent. Det er det jeg drømmer om å få ut i Seefeld hundre prosent, både i løypa og hoppbakken.

Riiber drar nå til VM som storfavoritt, noe han ikke har gjort tidligere. Lundberg sier det gjenstår å se om han takler presset. I tillegg er han enig med 21-åringen at hoppdelen kan bli bedre.

– Han har fortsatt en del å gå på i forhold til å få til den komplette konkurransen. Jeg synes ikke han har hoppet på sitt beste i det siste, mener Lundberg, som legger til at han er en klar gullkandidat i VM.

– Så klart, hvis han klarer å holde langrennsformen på det nivået han er på nå og klarer å løfte hoppinga et lite hakk så blir han jo omtrent uslåelig.