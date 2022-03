Rekdal etter RBKs skrekkvinter: – Oppkjøringen har vært bra

Kjetil Rekdal innleder dette NRK-intervjuet med å riste på hodet når vi ymter frempå om at oppkjøringen kanskje ikke har vært helt som han hadde ønsket.

– Jeg er ikke enig i det. Oppkjøringen har vært bra. Vi har fått trent godt og sluppet unna skader – bortsett fra én, sier den ferske Rosenborg-treneren.

Krisevinter

Ser man på resultatlistene har vinteren vært blodrød for Norges største fotballklubb.

På syv treningskamper i vinter har «nye Rosenborg» vunnet én kamp, det mot et reservepreget Kristiansund der tre av spillerne attpåtil var innleide RBK-reserver til akkurat den kampen.

I tillegg har RBK tapt fem av syv treningskamper, blant annet 0-3 mot Ranheim og 0-3 mot Raufoss.

Målforskjellen på de syv kampene? 7-15.

Ikke akkurat resultater som selger sesongkort på Lerkendal av seg selv.

– Jeg kan gi deg rett i at treningskampene har vært veldig ymse. Vi har ikke fått til det vi har planer og ønsker om, men det er ting vi får til på en OK måte på feltet. Det klarer vi ikke å ta inn i kamp ennå. Vi har sprukket litt opp i fasong. Vi har hatt noen tunge dager. Noen tunge treningskamper. Men det er serien som gjelder, den har ikke startet, påpeker Rekdal overfor NRK.

Hvordan gjør RBK det i Eliteserien 2022? Seriegull Medalje Midt på tabellen Nedre halvdel Rykker ned Vis resultat

– Da blir jeg sjokkert

Kritikken ulmer allerede før søndagens knalltøffe serieåpning borte mot regjerende seriemester Bodø/Glimt.

Sportskommentator i trondheimsavisen Nidaros, Otto Ulseth, stilte til og med nylig spørsmålet: «Kan RBK unngå nedrykk?»

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp gleder seg stort til å se hva Rekdals RBK har å by på når alvoret starter.

Men Torp kjøper ikke Rekdals uttalelser om at «oppkjøringen har vært bra.»

– Ut fra treningskampene er det ingenting som tyder på at Rosenborg er på rett vei. Jeg skjønner at Rekdal må prøve å roe ned omgivelsene, men hvis han mener de er der de forventet å være rett før seriestart, da blir jeg sjokkert, sier Torp.

– Helt urealistisk med gull

Han tror gullhungrige trøndere bare kan glemme at Rosenborg utfordrer Glimt om seriegull allerede på første Rekdal-forsøk.

– Det virker helt urealistisk at RBK kan være med og kjempe om gullet. Ja, treningskamper er treningskamper, og ting endrer seg fort, men jeg har ikke sett noe som helst i vinter som tyder på at det er i ferd med å løsne skikkelig for dem. Ting kan skje, det er mange gode spillere i RBK, men det har vært sjokkerende resultater i vinter, sier Torp.

SPENT: NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp er skeptisk til Rosenborg anno 2022. Foto: Terje Pedersen / NTB

Kjetil Rekdal står fast på at gull er målet – på sikt.

– Så handler det om å få den tiden til å være kortest mulig, slår han fast.

– Du sier dere trenger tid. Gjør du det for å dempe forventningene?

– Nei, det er helt naturlig at en klubb som har sklidd nedover på tabellen og tatt 3.-, 4.- og 5.-plass de siste tre årene trenger tid for å komme seg opp igjen. Til toppen, vel å merke. Det er ikke så langt opp til lag nummer fire og tre, men opp til Glimt har det vært et stort forsprang, sier Rekdal.

– Tropp med stor fremtid

Den tidligere landslagskapteinen mener mye ser lyst ut på Lerkendal også. Han kaller troppen sin «ekstremt ung» med en gjennomsnittsalder på 22 år, noe Rekdal påstår er det fjerde yngste laget i Europa.

– Mekanismene er spesielle i fotballen. Får vi flyt i våre ting, en så stor klubb som Rosenborg, med så stort potensial og så mange unge gutter, kan det gå fort. Da vil RBK bli ekstremt vanskelige å ha med å gjøre. Vi har en tropp som har en stor fremtid foran seg, mener Rekdal.

HAR TROEN: Kjetil Rekdal lar seg ikke affisere av den svake vinteren. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Fjorårets seriemester Bodø/Glimt er altså første hinder for Rosenborg i serieåpningen. Attpåtil på Aspmyra.

Knutsen: – Ikke perfekt for dem

Glimt-trener Kjetil Knutsen tror søndagens trenerkonkurrent er bekymret for vinteren som ligger bak dem.

– Det har helt sikkert ikke vært perfekt for dem, de hadde sikkert håpet at de hadde kommet litt lenger. Men de har et nytt lag med ny spillestil, og Rosenborg kommer til å komme. Men når vi først skal møte dem, er det veldig fint å møte dem i første kamp. Bodø/Glimt er klare, vi gleder oss og håper de gjør det samme, sier Knutsen til NRK.

GLEDER SEG: Kjetil Knutsen ser frem til RBK-duellen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

I Molde- og LSK-leiren mener de man ikke skal legge for mye vekt på at trønderne har slitt i vinter.

Tidligere RBK-helt Helland sier:

– Hva folk gjør i treningskamper er jeg revnende likegyldig til. Jeg har vært med i det «gamet» her så lenge at jeg vet det blir en helt annen «ballgame» når man begynner å spille tellende kamper, sier Pål André Helland til NRK.

Erling Moe tror også det blir andre boller fra RBK etter hvert.

– I fotballen blir bildet malt enten svart eller hvitt, og det er fotballeksperter som blir betalt for å male bildet nettopp svart eller hvitt. Men det skal ikke mer til enn en seier mot Glimt, så er plutselig optimismen tilbake i Trondheim. Jeg forventer at de er med i toppen i år også, sier Moe til NRK.

– I kke ofte RBK er «underdog»

Rekdal selv hevder han er veldig rolig og balansert til tross for at temperaturen allerede er høy etter skrekkvinteren de har hatt.

– Vi har ikke begynt å konkurrere ennå. Men spenningen kommer på søndag. Vi er så heldige at vi får spille mot Bodø/Glimt først, for da er det ingen som tror på oss, og det er ikke ofte RBK er «underdog» i en norsk seriekamp. Glimt blir sett på som gigantiske favoritter mot RBK. Det lever vi fint med, sier Rekdal.

