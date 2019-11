Råsterkt Haver-Løseth-comeback etter elleve måneder ute: – Tusen kilo av skuldrene

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det er veldig godt å ha det overstått. Jeg har hatt en veldig fin dag. Jeg kjente litt på nervene, men det er jo dette jeg har savnet, sier hun til NRK, like etter målgang.

– Det har vært et par år siden jeg sist på startstreken og kjente at det kriblet skikkelig i magen. En del av meg har visst at jeg aldri noen gang har kjørt så bra på ski som jeg gjør nå. Det er så kult å være tilbake, smiler hun.

Haver-Løseth danset seg lekkert gjennom innledningen i finske Levi, og fikk skryt for å ha god rytme av kommentatorene. Etter mye elleve måneder ute og mye nerver inn mot sesongstarten, leverte hun en femteplass.

– Dette er en sesongåpning som gir god grunn til å være positiv, utbrøt NRKs alpinkommentator Thomas Lerdahl.

– Det her lover veldig godt. Fantastisk bra start, supplerte sidemann Lars Elton Myhre.

Leverte to gode omganger – hylles av alpindronningen

Det er nesten elleve måneder siden Haver-Løseth pådro seg et brudd i et leggbein og en meniskskade i Østerrike. Det syntes ikke at hun hadde vært borte fra verdenscupsirkuset i nesten ett år.

– Det var tusen kilo av skuldrene mine da jeg kom i mål. Kjempedeilig, sa Haver-Løseth etter 1. omgang.

–. Det er deilig å se at jobben jeg har gjort, betaler seg, men at jeg også har litt å gå på til 2. omgang. Man kjenner at man lever litt og har sommerfugler i magen.

Vinneren av slalåmen i Levi var, ikke overraskende, amerikanske Mikaela Shiffrin. Hun var suverent best i finaleomgangen og vant med hele 1,78 foran Wendy Holdener fra Sveits.

– Jeg er veldig glad for å ha Nina er tilbake. Velkommen! Vi har savnet henne, og det er kult å se han hun fikk det til i dag, sa Mika

Shiffrin slo Stenmark-rekord

Petra Vlhová hadde bestetid i 1. omgang, men mistet kontroll på ene skien og falt i finaleomgangen.

Shiffrin tok sin 41. slalåmseier. Dermed slo hun Ingemar Stenmark sin rekord. Han endte på 40. Etter målgang gjorde hun ikke annet enn å le:

– Det er ingen som har spurt meg om det i dag. Hverken før løpet, eller etter 1. omgang, men, men, sier hun, før hun bryter ut i latter.

– Rekorder er til for å brytes, men Ingemar Stenmark kommer til å være den største uavhengig av hva jeg eller noen andre gjør, la amerikaneren til.