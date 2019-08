– Det er sånt vi ikke ønsker skal skje fra våre spillere i Brann. Akkurat nå håper vi bare at det går bra med Wangberg, sier sportssjef i Brann, Rune Soltvedt, til NRK.

– Jeg ønsker at vi skal ha spillere som er tøffe, men som forholder seg til fair play. Hvis det ikke er gjort her, noe det kan se ut som, er det klart at vi ønsker å beklage overfor Simen Wangberg. Andre ting tar vi eventuelt i ettertid.

Det var etter åtte minutters spill at Brann-spissen Daouda Bamba plantet albuen i ansiktet på Simen Wangberg mens han lå oppå motspilleren.

Dommer fikk ikke med seg hendelsen, og dermed fikk utrolig nok ikke Bamba rødt kort for hendelsen, mens en groggy Wangberg måtte forlate banen etter hendelsen.

FÅR KRITIKK: Brann-spiss Daouda Bamba. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– Man blir jo rett og slett engstelig, sier TIL-målvakt Gudmund Taksdal Kongshavn.

– I tillegg til at han er en god lagkamerat, er han også en god venn. Det satt en støkk i meg. Jeg ble fysisk uvel og litt engstelig, forteller han.

TIL-spilleren blødde fra leppen og måtte byttes ut. Han ble sendt til medisinsk undersøkelse like etterpå. Det skal etter forholdene stå bra til med spilleren.

– Er det bevisst så er det ikke noe å diskutere, da er det bare å gi han det røde kortet, sier Eurosport-ekspert Kjetil Rekdal.

– Skulle vært utvist

Etter 22 minutter var det så den samme Bamba som førte Brann i ledelsen.

– Vi har nå konkludert med at Bamba skulle vært utvist. Helt soleklart etter å ha sett det nok ganger. Paradoksalt nok så er det han som har scoret for Brann, kommenterte Rekdal.

Bamba selv forklarer til Eurosport at han falt. Han tilbakeviser at det var noe som ble gjort med vilje.

– Når man faller ned, så vet man ikke hvordan man skal kontrollere seg, man prøver å lande. Jeg håper det ikke er så ille og at han blir bra igjen fort, sier han.

Brann-trener Lars Arne Nilsen hadde ikke sett den omdiskuterte situasjonen da NRK snakket med ham etter kampen.

– Jeg har ikke sett situasjonen ennå, så den må jeg se først. Jeg håper virkelig ikke at han bruker albuen. Vi skal ikke gjøre det, hvis det er tilfellet. Jeg håper først og fremst at det går bra med Wangberg.

Bamba selv ønsket ikke å snakke med media etter kampen.

MÅTTE BYTTES UT: Wangberg måtte føres av banen og ble byttet ut med Jostein Gundersen. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Slo tilbake

Tromsø slo tilbake i kampen og vant til slutt 3-2. Fem minutter før pause utlignet bortelaget da Brann-kaptein Vito Wormgoor satte ballen i eget mål.

TIL tok ledelsen ti minutter etter pause. Onni Valakari fikk drømmetreff og sendte ballen i krysset fra 18 meter.

I det 76. minutt var det Fitim Azemi som fikk lov til å avslutte et vakkert Tromsø-angrep. Magnus Andersen la et perfekt innlegg til Azemi som fikk stå helt alene på bakerste stolpe og heade inn 3-1-målet.

Innbytter Azar Karadas reduserte for hjemmelaget like før full tid.