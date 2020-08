Østigård lånt ut til Coventry

Norsk EM-gull i sykkel-EM

Jonas Hvideberg var den sterkeste på slutten og spurtslo danske Anton Charmig på oppløpet under u23-rittet i sykkel-EM.



– Det var veldig stas. Det er klart at du ser det hjelper med innsatsen laget legger ned for meg, Andreas og Søren skulle få en perfekt reise. Da sitter man med litt ekstra krefter i finalen som kommer godt med, sier Hvideberg til NRK etter rittet.



Hvideberg var en del av en gruppe på åtte mann som stakk fra feltet på den nestsiste runden. Mot slutten var de tre mann i front, som akkurat holdt unna for feltet som kom bakfra.



– Jeg trodde egentlig vi hadde veldig bra luke, så ser jeg på slutten at der kommer hele sulamitten.



Hvideberg tapte nemlig NM-gullet med minst mulig margin forrige helg i en spurt mot Sven Erik Bystrøm.



Norge tok med det sitt andre EM-gull på u23-nivå under sykkel-EM i Plouay. Andreas Leknessund vant tempoen tidligere denne uka.