Olympiatoppen får avslag på nytt toppidrettssenter: – Et sviende nederlag

Det kommer frem i dokumenter sendt ut til Olympiatoppen tirsdag, som NRK har fått tilgang til.

«Plan- og bygningsetaten avslår søknaden om nytt toppidrettssenter, friidretts- og fotballbane og ny ishockeybane», skriver de.

– Dette er et sviende nederlag for Olympiatoppen og Norges idrettsforbund, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.

– Vi er naturligvis skuffet over avslaget fra Plan- og bygningsetaten. Vi skal nå finlese avslaget og begrunnelsen, og gå igjennom dette i styringsgruppen, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø i en e-post til NRK.

Olympiatoppen har lenge ønsket å bygge et nytt toppidrettssenter ved Sognsvann i Oslo, og planene har blitt endret flere ganger de siste årene. Blant annet har de måtte skrinlegge planene om et utøverhotell.

Ved nyttår meldte VG at Norges idrettsforbund søker om 875 millioner kroner til et nytt nasjonalt toppidrettssenter med mål om ferdigstillelse i 2025.

– SVIENDE NEDERLAG: Slik omtaler NRKs ekspertkommentator Jan Petter Saltvedt avslaget. Foto: ALEM ZEBIZ

– Tiltaket har store avvik

De forklarte nybyggingen med at det nåværende senteret ikke lenger holdt stand. Treningsforholdene skal ifølge Olympiatoppen være under enhver kritikk, og kapasiteten er sprengt.

– Et nytt senter vil bli på 11.600 kvadratmeter og innbefatte nye utendørsanlegg (stadion, isflate, tennisbaner m.m.), skrev Norges idrettsforbund på sine nettsider tilbake i 2020.

Den planen får nå et rungende nei.

«Tiltaket har store avvik fra reguleringsplanen, og er avhengig av dispensasjoner som etter etatens vurdering ikke kan gis i en byggesak», skriver Plan- og bygningsetaten i sitt avslag.

– Det er lagt mye prestisje, penger og oppmerksomhet inn i å bygge det nye toppidrettssenteret. Det er helt åpenbart, ut fra avslaget å dømme, ikke lagt i nærheten av like mye ressurser i å finlese reguleringsplanen for området. Prosjektet har fått avslag på alle punkter, fra størrelse til plassering og utforming, sier Saltvedt.

Flere klubber protesterte

Nesten samtlige klubber i bydelen, de fleste av dem med bandylag, har protestert på utbyggingen, som ville ført til at det ble bygget en nedskalert isflate for å erstatte en full bane. Klubbene mener dette ville føre til et redusert tilbud for barn og unge.

Plan- og bygningsetaten reagerer på manglende svar på problemstillingen fra Olympiatoppen.

«Slik etaten forstår merknadene, vil en ny og mindre isbane få betydelige konsekvenser for Osloidretten i fremtiden, og samtidig gi et redusert tilbud til unge idrettsutøvere. Søker og tiltakshaver viser til at det er gjort en helhetlig interesseavveining i denne saken. Etaten stiller spørsmål ved hva som menes med en helhetlig interesseavveining».

SKUFFET: Tore Øvrebø sier de er skuffet over avslaget. Foto: Vidar Ruud / NTB

De legger til at de mener merknadene om at tilbudet i Oslo-idretten ikke vil strekke til med en mindre isflate er ikke vurdert eller svart ut.

– Nå må idretten enten prøve å endre reguleringsplanen, som tar mye tid og kommer til å møte mye lokal motstand, noe reaksjonene på dette prosjektet allerede har vist, eller tenke helt nytt når det gjelder omfang og kanskje også plassering, mener Saltvedt.

Det er foreløpig uklart hva som skjer med de store planene.

– Vi er glade for at vi opplever at planene for et nytt nasjonalt toppidrettssenter har god støtte i regjeringen, i Kulturdepartementet, blant opposisjonspartier, hos ledelsen ved Norges idrettshøgskole, i særforbundene og hos idrettsstyret. Dette er viktige aktører, som er tydelige på at de ønsker at Norge skal satse på toppidrett. Det gjør meg optimistisk i troen på at et nytt senter vil bli bygget, skriver Øvrebø i en e-post til NRK.