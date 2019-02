– Jeg tror Stina Nilsson er usikker på hva Skistad er kapabel til å gjøre, sier NRKs langrennsekspert.

– Hun vet Skistads svakhet er utholdenheten. De kommer til å sette stor fart, men problemet er at det er ikke mange bakker å sette stor fart i. Skistad er rask ut fra start, kan lede feltet og ha kontroll frem til oppløpet. Jeg tror Nilsson er redd og usikker på Skistad, sier Aukland før sprinten.

– Kanskje litt på avslutningene. Jeg tror hun vil kvitte seg med meg før det, sier Stavås Skistad på spørsmål om hun tror Nilsson er redd henne.

NRKS LANGRENNSEKSPERT: Fredrik Aukland. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Skistad satt svært selvsikkert på podiet da den norske sprinttroppen hadde pressekonferanse i Seefeld onsdag. Hun smilte og lo litt om hverandre, og hadde som alltid korte og kjappe svar for anledningen.

– Men er du redd for Stina Nilsson?

– Hun er såpass erfaren og en større favoritt enn meg. Jeg vet ikke om hun er redd, jeg, sier 20-åringen.

Stina Nilsson er på sin side svært ordknapp om sin norske rival.

– Jeg har like mye respekt for alle mine motstandere, sier svensken.

Landslagssjefen uenig

Landslagssjef Vidar Løfshus er ikke helt enig i Auklands vurdering.

– Jeg tar det andre veien. Hun er her for å lære. Det er det første mesterskapet hennes. Gjør hun et godt skirenn og er fornøyd med en kvartfinale, så skal hun være det. Jeg er opptatt av å ta ned forventningene, jeg synes det har vært «hypet» nok, sier Løfshus.

UENIG MED AUKLAND: Landslagssjef Vidar Løfshus. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Du synes det?

– Ja, det synes jeg. Hun er junior og gikk en bra distanse på Lillehammer, men det er det eneste internasjonale resultatet hun har, sier Løfshus.

Landslagstrener Ole Morten Iversen er samstemt med landslagssjefen.

– Jeg er enig med Vidar. Kristine er en spennende løper. Hun er her først og fremst for å få gode erfaringer. Det betyr ikke at hun ikke kan gå fort på ski. Men nivået og posisjonskampen er større enn hun er vant til. Hun er her for å få erfaring. Det er fornuftig av Vidar å si, sier Iversen.

Tok gull i junior-VM

For torsdag braker det løs med aller første VM-øvelse. Stavås Skistad stiller på startstreken i sitt aller første VM-løp for seniorer.

Sesongen har vært god. Det ble en andreplass under den nasjonale langrennsåpningen på Beitostølen. Deretter seier i Norgescup på Gålå. Uken etter ble hun tatt ut til å gå sin andre verdenscupkonkurranse i karrieren.

Der ble Stavås Skistad nummer fem, som eneste norske i finalefeltet.

Senere tok hun gull i junior-VM i januar og så sølv på NM-sprinten. Prestasjonene gjorde at hun ble belønnet med VM-plass.

Selv om erfaringen er minimal blant verdenseliten, mener likevel NRK-ekspert Aukland at hun er den største gullfavoritten, Nilsson som en god nummer to og Maiken Caspersen Falla som en nummer tre.

REGJERENDE MESTER: Maiken Caspersen Falla er regjerende verdensmester i sprint, men bare nummer tre på Auklands liste over favoritter. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

På grunn av hvordan løypen er, sier han.

Den er ikke veldig tung og favoriserer en utøver som Skistad. I tillegg mener Aukland at det er stor usikkerhet rundt det som har vært den største favoritten i hele år.

Svenske Stina Nilsson ble nemlig skadet i begynnelsen av januar, men er nå friskmeldt og klar for VM i siste liten. Men Aukland tror altså Nilsson er mest bekymret for Stavås Skistad av samtlige damer i torsdagens sprintfelt.

– Jeg tror ikke Stina Nilsson er så opptatt av Stavås Skistad. Hun er nok mer opptatt av Maiken, som Nilsson ser på som den største konkurrenten. Vi er spent på Maiken, hun har fått den selvtilliten hun trenger, sier Løfshus – og viser til at Falla er på oppadgående kurve.

Nilsson tror ikke på gull

Stina Nilsson var et vandrende stort smil i VM-byen da svenskene møtte pressen tirsdag. Hun skadet seg for en drøy måned siden, men har jobbet seg tilbake og er klar for sprintrenn torsdag.

SKADET SEG: Stina Nilsson skadet seg under verdenscupen i Otepää, men er klar for VM-sprinten. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Man begynner på en måte på null. Da blir alt som går opp veldig kult og inspirerende. Men ut ifra de forutsetningene jeg har hatt de siste ukene er jeg stolt, sier hun til NRK.

– Men holder det til gull?

– Det tror jeg ikke. Jeg vil ikke spekulere i det. Jeg er bare veldig stolt over det jeg har gjort, sier Nilsson.