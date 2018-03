– Det er en stor sjanse for at Petter går lagsprinten. Det er en øvelse som motiverer han, i og med at han kan gå med broren sin, Even. På papiret er det et relativt sterkt lag. Så det er helt klart for at Petter dukker opp i Alta, sier Kveen til NRK.

4.–8. april går norgesmesterskapet del to i Alta. Det har vært usikkert om Petter Northug blir å se i skisporet igjen i år, etter å ha blitt vraket til OL i Pyeongchang. I februar ble det også klart at Northug dropper resten av verdenscupen på grunn av mangel på motivasjon.

– Akkurat nå er han frisk og rask og trener bra. Ut ifra det man ser, ser det helt greit ut, svarer Kveen på spørsmål om formen til Northug akkurat nå.

Kveen utelukker heller ikke at Northug er interessert i å gå andre distanser under NM, men setter likevel lagsprinten som prioritet.

Usikkert før neste sesong

Likevel er det fortsatt usikkert hva Northug gjør neste år.

– Det er for tidlig å si om hva som kan skjer videre når det gjelder å gå på med en ny sesong. Men det er helt klart positivt at Petter ønsker å gå skirenn igjen, sier Kveen.

– Hva står det på når det kommer til neste sesong?

– Det vil jeg ikke gå nærmere inn på nå. Vi får se, sier Kveen og småler.

– Men at han nå stiller i skirenn igjen, betyr ikke det at han er motivert igjen?

– Det kan man tolke som man vil, men han er i hvert fall gira på å gå med broren. Det er også stor sannsynlighet for at han går noen lokale skirenn før NM også. Ikke bli overraska om Petter plutselig står på startstreken en plass.

Trodde ikke han skulle gå mer

NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland trodde egentlig at Northug hadde gjort sitt denne sesongen.

– At han går skirenn igjen denne sesongen er utelukkende positivt. Jeg trodde ikke på det. Jeg håper at Petter Northug sikter seg inn på VM-løypene i Seefeld neste år. Det er løyper som passer han godt og som kan bli en ypperlig mulighet for han, sier Aukland.