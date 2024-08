Verdensener Sinner bedyrer sin uskyld etter positive dopingtester: – Har ikke gjort noe galt

Verdensener Jannik Sinner hevder han ikke gjorde noe galt i forbindelse med at han ved to anledninger testet positivt for clostebol tidligere i år.

Italieneren fikk fredag spørsmål om de positive prøvene da han møtte pressen foran US Open.

– Det er ikke ideelt før en Grand Slam-turnering, men jeg har ikke gjort noe galt. Det er en lettelse at jeg ble frikjent. Folk rundt meg vet hva slags person jeg er, sa Sinner ifølge AFP og L'Équipe, før han fortsatte:

– Jeg har alltid respektert dopingreglene. Jeg har selvsagt vært bekymret, og det er forhåpentligvis første og siste gang jeg befinner meg i denne situasjonen. Jeg har alltid vært veldig forsiktig, og mengden clostebol var svært liten. Det var mange nuller før det kom et annet tall.

Sinner testet positivt for lave nivåer av stoffet clostebol under Indian Wells-turneringen 10. mars og utenfor konkurranse åtte dager senere. Clostebol er et anabolt middel som står på Verdens antidopingbyrås (Wada) dopingliste. Sinner ble midlertidig utestengt etter begge de positive prøvene, men han anket suspensjonene og kunne fortsette å spille.

Tennisspilleren hevdet selv at han hadde fått stoffet i kroppen fordi et medlem av støtteapparatet hadde brukt en reseptfri spray mot et lite sår. Tennisens integritetsbyrå (Itia) skrev tirsdag at vitenskapelige eksperter hadde konkludert med at Sinners forklaring er troverdig.

(NTB)