Norsk junior nær sensasjon – nest best i verden gjennom tidene

Niklas Kaul (22) ble i fjor tidenes yngste seniorverdensmester i 10-kamp, da han tok gull i Doha. Verdensrekorden for juniorer (U20) på 8435 poeng satte han i Grosetteo i 2017.

Lite ante nok Kaul om at den rekorden skulle bli satt under alvorlig press av en nordmann på Bislett denne helga.

Markus Rooth (18) lå nemlig meget godt an etter første dag. Hadde det ikke kommet et væromslag i Oslo søndag, kunne kanskje rekorden ha havnet på norske hender.

Rooth endte til slutt på 8238 poeng, som gir ham en andreplass på verdensstatistikken for juniorer, og klart foran Ashley Moloney fra Australia på tredjeplass (8190 poeng).

– Jeg har hatt en helt fantastisk helg, egentlig. Staven var litt kjipt, for jeg føler jeg har mye mer inne, sier Rooth til NRK.

DEN LILLE NEDTUREN: Markus Rooth måtte nøye seg med 4,75 i stavsprang, og dermed var juniorverdensrekorden ute av rekkevidde. Foto: Haron Hussain / NRK

Han sikter til at han ikke kom høyere enn 4,75 i stavsprang, noe som i realiteten ødela muligheten til å slå Kauls poengsum.

Likevel er han naturligvis strålende fornøyd.

– Og jeg er ført 22. desember. Ti dager til, så hadde jeg hatt enda et år som junior, påpeker han, og fortsetter:

– Jeg har lest at er du født i desember, kan du ikke bli god. All forskning sier at veldig få som er født i desember er blitt gode, så det har alltid vært et mål for meg å motbevise det. Og det føler jeg at jeg har gjort nå, smiler han

Rooths prestasjon er åpenbart også norsk juniorrekord. Toralv Opsal hadde den gamle norske juniorrekorden på 7815 poeng. Den ble for øvrig også slått av Sondre Aae Skotheim på Bislett i helga. Skotheim scoret totalt 7839 poeng.