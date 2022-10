Mener Carlsen lurte computeren da han tok VM-bronse: – Pila trodde ikke på ham

– Dette er Magnus' beste parti i denne turneringen. Det er så originalt fra start, sier en forbløffet Atle Grønn.

NRK-eksperten fikk se Magnus Carlsen feie Nodirbek Abdusattorov av brettet med seire i tre av fire partier i fischersjakk-VM på Island. Dermed sikret han den viktige tredjeplassen.

KONSENTRERT: Magnus Carlsen. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

I det tredje partiet viste 31-åringen virkelig hvorfor han er regnet som klodens beste sjakkspiller.

Carlsen, som hadde fordelen av hvite brikker, tok flere kreative valg i åpningsspillet, men hverken eksperter eller sjakkpila var spesielt imponert.

Men etter hvert som brikkene forsvant fra brettet, merket både computere og NRKs eksperter hva Carlsen var i ferd med å gjøre.

Kort tid senere var seieren i boks.

– Han blåser i pila i starten og får betalt tilbake. Publikum, motstander og pila trodde ikke på ham, men Magnus fikk rett, sier Grønn om verdenseneren.

SE FINALEN: Her kan du se det avgjørende armageddon-partiet mellom Nakamura og Nepo.

Fikk kontroll på klokka

Eksperten mener han har sett lignende spill fra Carlsen tidligere i turneringen, men påpeker at nordmannen gang på gang har havnet i samme felle:

Han har brukt for mye tid.

EKSPERT: Atle Grønn. Foto: Lars Bryne / NRK

– I dag har Carlsen klart å spille på den kreative måten uten å brenne for mye tid, så det ser ut som om han har bedre kontroll, sier Grønn.

Carlsen erkjenner at planen hans hadde «en viss risiko».

– Det var et spennende parti. Jeg gikk for en ambisiøs plan, som hadde en viss risiko. Det var en vanskelig stilling å spille, men han gjorde en feil. Da ble det enveiskjøring, sier Carlsen.

Også etter det fjerde og avgjørende partiet var Grønn full av lovord.

– Dette er et nydelig parti. Han har virkelig spilt bra de siste tre partiene. Han har endelig knekt koden, sier eksperten.

Carlsens motstander Nodirbek Abdusattorov var ikke helt enig med NRK-ekspertens analyse.

– Jeg synes ikke han spilte så bra. Det føltes som jeg hadde en sjanse, særlig i andre parti. Det var et «rollercoaster-game». Så spilte han bedre, sammenlignet med de to første. Men jeg følte at jeg hadde en sjanse, sier han.

Ladet opp i svømmehallen

Carlsen virket veldig godt fornøyd etter bronsemedaljen var i boks.

– Det har vært sånn som i Champions Chess Tour ... Når jeg har tapt semifinalen, har jeg vunnet bronsefinalen. Det er noe jeg ufrivillig har blitt ekspert på, smiler Carlsen.

Carlsen kom til bronsefinalen etter et brutalt tap mot Jan Nepomnjasjtsjij i semifinalen lørdag. Storfavoritten fra Norge vant det første partiet, men røk deretter på tre strake tap mot russeren.

– Jeg tror nok Abdusattorov også gikk litt tom etter skuffelsen i går. For å være helt ærlig så vil jeg som oftest slå begge to (Abdusattorov og Nepo), gliser Carlsen.

Det norske sjakkesset røper at han ladet opp til bronsefinalen med en svømmetur.

– Jeg hadde en god tur i svømmehallen i dag og fikk tatt både et kaldt og varmt bad, så jeg følte meg ikke så verst. Jeg fikk avsluttet med noe positivt. Tredjeplass er bedre enn fjerde og det var gøy å spille i dag, men det er en bismak å se de andre spille finale, sier 31-åringen.

I finalen mellom russeren Jan Nepomnjasjtsjij og amerikanske Hikaru Nakamura sto det 1,5 mot 1,5 etter tre partier. De to gikk deretter for en rask remis, slik at finalen må avgjøres i armageddon.

Der var Nakamura den beste av de to.