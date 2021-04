Målvakten ble grovt hetset på Twitter: Da fikk Real Madrid-stjernene nok

Emneknaggen #MismaPasión har spredd seg som ild i tørt gress på sosiale medier den siste uka. Uttrykket betyr «samme lidenskap», og da fotballgigantene Real Madrid og Barcelona møttes til El Clásico denne helgen, var det nettopp disse ordene spillerne poserte ved siden av.

– Det er utrolig bra å se at de største herrespillerne i Spania bruker stemmen sin på den måten. Det viser at sexistiske holdinger ikke hører hjemme noe sted, sier Barcelona-profilen Caroline Graham Hansen.

BARCELONA-PROFIL: Caroline Graham Hansen. Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

Selv er hun på treningssamling med landslaget og prøver å restituere etter et tøft klubbprogram de siste månedene. Men den norske stjernespilleren har likevel fått med seg Twitter-kampanjen som oppstod i hjemlig liga.

– Det er veldig, veldig viktig, sier hun om det som skjer.

MARKERING: Før helgens El Clásico-oppgjør ble spillerne avbildet med et skilt med emneknaggen #MismaPasión. På tribunen satt kaptein Sergio Ramos med en genser med samme påskrift. Foto: JAVIER SORIANO / AFP

Slettet innlegget

Det var Graham Hansens konkurrent i Real Madrid, målvakten Maria Isabel, som i forrige uke la ut en Tweet med et bilde av seg selv og den mannlige Real Madrid-spilleren Marco Asensio. Han hadde akkurat scoret i Real Madrids 3-1-seier over Liverpool i kvartfinalen i mesterligaen.

Over bildet skrev Isabel «Misma Pasión» – samme lidenskap. Det skulle vise seg å provosere.

«Herregud, så latterlig», «Og hvem er hun?» og «Samme seksuelle legning» var bare noen av de mange sexistiske kommentarene fra mannlige fotballfans.

De negative kommentarene og hetsen mot spilleren ble etter hvert så belastende at hun bestemte seg for å slette innlegget.

Da fikk hun straks støtte fra Asensio selv, som delte det samme bildet og teksten. I tillegg skrev han «La ingenting og ingen hindre deg i å si hva du synes».

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Deretter fulgte lagkameratene etter med lignende innlegg. Marcelo, Vinicius Junior, Casemiro og Lucas Vázquez var blant dem. Federico Valverde delte et innlegg med teksten: «Vi må gjøre mer for å kjempe mot rasisme, sexisme, homofobi og alle former for diskriminering. Det har ingen plass i fotball eller i samfunnet. Vi er alle likeverdige!»

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Så begynte storklubbene selv å dele innlegg med emneknaggen #MismaPasión, noe som raskt spredde seg til klubber også utenfor Spania.

Leser ikke lenger kommentarfelt

En av storklubbene som har postet et #MismaPasión-innlegg er Bundesliga-klubben Wolfsburg. Det synes landslagsspiller Ingrid Syrstad Engen er gledelig og viktig, og forteller at hun ikke har opplevd sexistisk hets selv.

Likevel har hun fått merke at hun ofte får en annen type oppmerksomhet enn sine mannlige kolleger.

– Etter VM ble det mye mer oppmerksomhet, og da handlet det om andre ting enn bare fotball. For eksempel på hvordan man ser ut, forteller hun.

BUNDESLIGA-PROFF: Ingrid Syrstad Engen. Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

– Hva tenker du om at det fortsatt er slik?

– Det er selvfølgelig veldig synd. Det er ikke bare i fotballen man merker det, det er noe som er et problem veldig mange plasser. Men fotballen har mye å si, og det er viktig at klubbene sier fra.

Landslagsvenninne Graham Hansen forteller at hun ikke lenger leser kommentarfelt på sosiale medier, men at hun tidligere har bitt seg merke i sexistiske kommentarer. Nå håper hun #MismaPasión-oppgjøret kan bidra til en holdningsendring, mens hun selv skal bruke egen fotballferdigheter til å overbevise.

– Det eneste man kan gjøre er å spille sitt spill og motbevise deres fordommer med god fotball, gode kamper og gode prestasjoner.