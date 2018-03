Magnus Carlsen klar for Vålerenga – ønsker å spille «sjakkens mesterliga»

– Dette er helt fantastisk. Det er som om Lionel Messi kommer og sier at han vil spille for klubben din.

Det sier Dag Danielsen til NRK. Han er leder for Vålerenga sjakklubb, og er henrykt over at verdens beste sjakkspiller nå er klar for Vålerenga. Carlsen har tidligere representert Stavanger Sjakklubb.

– Vålerenga har et spennende miljø og et spennende lag. Han kommer til å bruke muligheten til å spille klubbturneringer, sier Carlsens manager Espen Agdestein til NRK.

Med i toppkampen

En av de aktuelle klubbturneringene er European Club Cup i Hellas til høsten. Storturneringen omtales som «sjakkens mesterliga», og er vertskap for flere av verdens beste spillere i høst.

– Det er en enda sterkere turnering enn sjakk-OL. Hit kommer flere av verdens beste spillere, det er kun verdensmesteren og utfordreren som ikke pleier å møte opp, sier Danielsen.

Nå ser Carlsen ut til å bryte med mønsteret. Han vurderer å spille turneringen, selv om den arrangeres under en måned før Carlsen skal spille VM-kamp i London. Den starter 9. november. Turneringen i greske Halkidiki arrangeres fra 11. til 19. oktober.

– Vi tror dette blir første gang et norsk lag kan kjempe i toppen. Vi er en klubb som satser, og nå får vi et veldig sterkt mannskap, sier Danielsen.

– Kan dere ta seieren med Carlsen på laget?

– Det skal mye til. En plass blant de ti beste er realistisk, svarer han.

På lag med Tari

VÅLERENGA-SPILLER: Aryan Tari, her avbildet under Rilton Cup. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

Carlsen pleier kun å spille individuelle turneringer, men har blant annet stilt opp i sjakk-OL tidligere. Han spilte OL i Tromsø i 2014 og i Baku for to år siden.

I Vålerenga blir han lagkamerat med blant andre Aryan Tari. Han er rangert som Norges tredje beste spiller, og ble juniorverdensmester i sjakk i fjor. Nå mener manager Agdestein at Carlsen kommer til å stille opp i flere klubbturneringer.

– Han spilte vel én kamp for Stavanger, så at han spilte der var litt mer tilfeldig. Det har ikke vært relevant hvilken klubb han spiller for, men grunnen til at han bytter klubb er at han ønsker å spille flere turneringer, sier Agdestein.