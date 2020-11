Lokalavis: – United kontaktet Pochettino

Ole Gunnar Solskjærs tid i Manchester United kan være på vei mot slutten. Ifølge Manchester Evening News har klubben kontaktet Mauricio Pochettino for å forhøre seg om han ønsker å ta over jobben etter Solskjær.

Det er avisens fremste United-skribent, Samuel Luckhurst, som skriver dette.

Han oppgir ingen kilder for opplysningene og ingen i klubben kommenterer opplysningene. Det går heller ikke fram om tanken er å erstatte Solskjær nå eller på et senere tidspunkt.

Solskjær er nå oddsfavoritt til å bli den første manageren i Premier League til å få sparken denne sesongen.

Overrasket om han får sparken

Ifølge Manchester Evening News skal den innerste kretsen rundt Solskjær fortsatt støtte nordmannen og har ikke noe ønske om å sparke Solskjær så tidlig i sesongen. Samtidig minner lokalavisa om at laget med tap mot Everton til helgen vil havne på 17. plass i Premier League.

– Pochettino er en bedre manager enn Solskjær. Ting skjer fort i fotballen og om de får et dårlig resultat mot Everton i helga kan det skje allerede da, sier NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

Manchester United-supporter og redaktør i United.no, Dag Langerød, sier han tror Solskjær får beholde jobben inntil videre.

– Jeg blir stort overrasket om Solskjær blir sparket nå. Knivene kvesses for hvert dårlige resultat. Jeg har tatt feil før, men dette er basert på Uniteds historie og på hvilket tidspunkt de har sparket managere før, sier Langerød til NRK.

Mauricio Pochettino er en het kandidat til en jobb i toppklubber i Europa etter at han fikk sparken i Tottenham forrige høst. Foto: Andrew Boyers / Reuters

– Må holde deg sterk

Etter tapet mot Istanbul Basaksehir på onsdag fikk nordmannen spørsmål om sin framtid som Manchester United-manager. Da avviste Solskjær spørsmålet.

– Jeg avstår fra å kommentere en sånn ting. Det er selvsagt tidlig og meninger er der ute hele tiden. Du må holde deg sterk, sa Solskjær til den fremmøtte pressen.

Til tross for to imponerende seirer mot RB Leipzig og PSG i mesterligaen har Solskjær og Manchester United hatt en vanskelig sesongstart.

Laget står med sju poeng i ligaen og har tapt mot Crystal Palace, Arsenal og 1-6 mot Tottenham på hjemmebane denne sesongen.

Pochettino vil trene

Mandag var Mauricio Pochettino i studioet til Sky Sports i forbindelse med oppgjøret mellom Leeds og Leicester. Da innrømmet argentineren at han gjerne ønsket seg en ny jobb nå, ett år etter han var ferdig i Tottenham.

– Jeg er fulladet og klar, jeg ville elsket å være involvert i fotball, men samtidig må jeg forstå at i dette øyeblikket er det riktig å vente. Du må vente på det riktige prosjektet, sa Pochettino på «Monday Night Football».

Etter fem og et halvt år med stor suksess som manager for Tottenham utelukker ikke 48-åringen at hans neste jobb også vil være i Premier League.

– Jeg vet ikke. Jeg kommer ikke til å lukke noen dører. Jeg lærte da jeg var veldig ung, Jorge Griffa (Pochettinos tidligere trener, journ.anm.) pleide å si, «Mauricio, fotball vil diktere veien din.» Nå venter jeg på å kjenne hva det riktige prosjektet vil være, hva som er den rette veien å ta, sa Pochettino.