Fredag 23. juli tennes etter planen OL-ilden i Tokyo. En rekke norske utøvere skal jakte gode plasseringer og medaljer i løping.

For de fleste av utholdenhetsutøverne har høydetrening, som stimulerer produksjonen av røde blodlegemer, tradisjonelt utgjort en viktig del av forberedelsene.

Koronapandemien har stilt disse utøverne overfor et vanskelig valg: Holde seg hjemme for å minimere smitterisiko eller reise ut av landet på høydesamling for å optimalisere mulighetene for å ta medalje i OL?

ERFAREN: Ove Talsnes, her sammen med Karoline Bjerkeli Grøvdal, er en erfaren idrettslege. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– De står i et fryktelig dilemma, egentlig. Høydetrening er ikke bare en marginal faktor for den typen utøvere. Det er en basisferdighet når du har kommet til det nivået her, om vi skal kjempe om finaleplasser og medaljer i olympiske mesterskap, sier landslagslegen i friidrett, Ove Talsnes, til NRK.

Han synes også det er vanskelig som lege å gi råd, og må i stor grad overlate endelig beslutning til hver enkelt utøver.

– Det er etisk problematisk, erkjenner han.

– Skjønner ikke hverdagen vi lever i

Landslagslegens hovedpoeng er at dette er et valg verken han eller utøveren burde ha trengt å ta stilling til.

Han mener nemlig Norges idrettsforbund midlertidig burde ha gitt unntak fra det såkalte høydehusforbundet, altså forbud mot bruk av simulert høyde, i Norge.

– Jeg har gått og ventet lenge nå. Det har ikke skjedd noen ting. Det er helt åpenbart at de som sitter og ruger på en slik regel ikke skjønner hverdagen som vi lever i, sier Talsnes.

– Dette handler om helsa til våre utøvere, og jeg synes at Norges idrettsforbund nå burde forstå, etter så lang betenkningstid, at dette ikke handler om formelle styrevedtak eller landsstyrevedtak. Dette handler om helse. Dette er en enkel problemstilling, det er et enkelt valg og det koster ingenting å gi våre utøvere den samme muligheten som deres konkurrenter har, nemlig å trene i høyde hjemme, utdyper han.

Da NRK tirsdag formiddag gjorde Norges Idrettsforbund kjent med dette intervjuet med Talsnes og ba om et intervju med idrettspresident Berit Kjøll i sakens anledning, ble det hasteinnkalt til ekstraordinært styremøte onsdag formiddag. Se svaret fra Idrettsforbundet, som NRK mottok kl. 13.00 onsdag, lenger ned i saken.

TAR SJANSEN: Sondre Nordstad Moen var i Kenya da koronapandemien brøt ut og er tilbake i Kenya nå. Han har også vært på høydeopphold i Sestriere under pandemien. Foto: SoundSetAfrica

Omdiskutert forbud

Bruk av simulert høyde har vært ulovlig for norske idrettsutøvere siden det ble vedtatt et forbud på Idrettstinget i 2003. Vedtaket har hele tiden vært omdiskutert. Norge er nemlig et av få land i verden der simulert høyde er forbudt, og mange norske idrettsutøvere har hevdet at de dermed har en ulempe i forhold til utenlandske konkurrenter.

Talsnes understreker at han ikke er ute etter en ny prinsippdebatt rundt høydehus akkurat nå. Han tar til orde for et midlertidig unntak under pandemien. Det spilte Friidrettsforbundet inn for Idrettsforbundet allerede i mars i fjor.

Idrettsstyret har tidligere vist til at dette er en sak for Idrettstinget. Det vil imidlertid ikke Talsnes høre på.

– Det burde være fryktelig lett å gi et slikt unntak. Hvis de setter seg litt inn i hverdagen til toppidrettsutøvere i Norge, den etiske problemstillingen og den fryktelig vanskelige beslutningen de sitter overfor nå, så kan det umulig være spesielt vanskelig, sier han.

Hasteinnkalte idrettsstyret

– Synes du det er uforsvarlig av NIF?

– Jeg synes det er helt uforsvarlig at norske utøvere tvinges til å reise utenlands, når de sitter med en verktøykasse hvor de bare med et relativt lite pennestrøk kan redusere helserisikoen til våre utøvere. Jeg synes det er på tide at den administrative ledelsen i idretten generelt i større grad begynner å ta hensyn til utøvernes helse når de tar beslutninger.

IDRETTSPRESIDENT: Berit Kjøll. Foto: Terje Pedersen / NTB

NRK kontaktet Idrettsforbundets pressetelefon rett før klokka 10 tirsdag med en forespørsel om et intervju med idrettspresident Berit Kjøll om utstpillet fra Talsnes, og sendte noe senere en e-post med samme forespørsel, der vi gjorde rede for den konkrete kritikken og ba om ba om et intervju før kl. 11 onsdag.

Da ble det sendt ut hasteinnkalling til ekstraordinært styremøte i NIF. Tema: Høydehusforbudet. Onsdag formiddag møttes idrettsstyret i et digitalt møte for å drøfte saken.

Nøayktig kl. 13.00 fikk NRK tilsendt svar fra NIF, der Kjøll sier:

«NIF har i dag avholdt et ekstraordinært styremøte hvor det ble besluttet å innhente råd fra idrettsmedisinsk etikkutvalg om hvilke eventuelle medisinsk etiske argumenter som finnes for at Idrettsstyret bør eller ikke bør vurdere om det kan gis midlertidig dispensasjon fra forbudet mot høydehus i lys av den pågående koronasituasjonen. Det bes også om en vurdering om pandemien vi nå har opplevd, har gitt oss nye erfaringer og argumenter slik at høydehussaken bør opp til ny debatt på Idrettstinget i 2021.»

I svaret til NRK framgår det også at Idrettsstyret ber om en juridisk uttalelse fra NIFs lovutvalg om hvorvidt styret har mulighet til å gi en eventuell midlertidig dispensasjon fra det tingvedtatte forbudet.

Uttalelsene fra utvalgene skal behandles av idrettsstyret 19. januar. Idrettspreseidenten ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer før utvalgene har kommet med sine vurderinger.

Gjert Ingebrigtsen: – En risiko vi ikke ønsker å ta

Akkurat nå befinner Norges maratonhåp i OL, Sondre Nordstad Moen, seg på høydetrening i Kenya. Brødrene Ingebrigtsen er i Sierra Nevada i Spania.

HØYDEAVHENGIG: Team Ingebrigtsen bruker normalt Sankt Moritz i Sveits, som ligger på drøyt 1800 meters høyde, som sin base gjennom store deler av året. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Jeg hadde ikke sendt guttene dit nå hvis vi kunne ha benyttet høydetelt hjemme. Det er en risiko vi egentlig ikke ønsker å ta, men vi har ikke noe valg hvis vi skal hevde oss i OL. Der møter vi utøvere som bor halve året i høyden og som i tillegg supplerer med høydetelt på soverommet når de ikke er i høyden, sier Gjert Ingebrigtsen til NRK.

Ingebrigtsen-brødrene er normalt i Sør-Afrika i januar, men det vurderte de som for risikabelt i år. I Sierra Nevada er det full vinter, så alle trening foregår innendørs. Men høydeeffekten er den samme.

Gjert Ingebrigtsen er klokkeklar: Uten høydeforberedelser, ingen OL-medaljer.

Hjemmeværende Grøvdal: – Veldig vanskelig

Karoline Bjerkeli Grøvdal skulle også ha vært på høydeopphold nå, men har valgt å holde seg hjemme.

– Jeg har veid opp masse og er fortsatt ikke sikker på valget mitt, men det er det som føles tryggest for min del, både med tanke på at jeg ikke har lyst til å utsette meg for den smitterisikoen, men også fora at det er så usikkert rundt om i verden, sier hun til NRK.

Hun har også rådført seg med Ove Talsnes.

– Jeg har spurt Ove om råd og anbefalinger, og det er der Ove sier han synes det er veldig vanskelig å gi et råd, og det gjør at jeg selv synes det er vanskelig å ta det valget selv om å dra ut, sier Grøvdal.

Hun håper imidlertid på en midletidig opphevelse av høydehusforbudet, og er klar til å ta teknologien i bruk om den blir tillatt.