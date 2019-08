– Det han har gjort i de to siste ligakampene er verdensklasse, sier han til NRK.

– Vi så at han tok et stort steg i fjor da han spilte i Nederland, det så vi da han kom inn på A-landslaget. At han skulle være så bra, jeg skal ikke si at jeg er overrasket, men han har tatt et fantastisk bra steg. Det som har skjedd med han det siste året, de opptredenene han har hatt de to siste ligakampene er det verdensklasse over, forteller Lagerbäck videre.

Ødegaard scoret sitt første La Liga-mål da han avgjorde for Real Sociedad mot Real Mallorca søndag.

– Det er kanskje den største opplevelsen jeg har hatt i fotball, sa Ødegaard til VG.

IMPONERT: Landslagsjef Lars Lagerbäck. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

De to største sportsavisene Marca og AS i Spania ga begge nordmannen toppkarakter med tre stjerner etter kampen.

Forrige helg ble han også kåret til kampens beste spiller av flere spanske medier etter debutkampen mot Valencia.

– Hans utvikling og spill uten ball er først og fremst det som har vært veldig positivt. Jeg håper at vi kan jobbe med ham i en enda mer sentral rolle og at han kan bety enda mer for A-landslaget. Nå synes jeg han har tatt et kjempesteg, kommenterer Lagerbäck.

– Han burde bli en bærebjelke.

SUKSESS: Martin Ødegaard får skryt for prestasjonene i sin nye klubb. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

To debutanter

Tirsdag valgte Lagerbäck å ta ut Erling Braut Haaland og Rostov-proffen Mathias Normann til de to kommende EM-kvalifiseringskampene.

– Det har aldri sett så bra ut på spissplass i min tid som trener i Norge. Erling finnes i tankene om en startellever. Det er ikke utenkelig, sier Lagerbäck.

Haalands målform i Salzburg gjorde det nesten umulig for landslagssjefen å ikke ta ham ut på A-landslaget denne gangen. Søndag scoret han sitt sjuende målet i ligaen denne sesongen i hjemmekampen mot Admira Mödling.

Salzburg topper nå tabellen i den østerrikske eliteserien etter fem strake seirer i innledningen på sesongen. Nordmannen deler toppscorertronen med israeleren Shon Weissmann.

– Han er definitivt kvalifisert til denne troppen. Haaland kan bli en veldig god internasjonal spiller.

Norge møter Malta på Ullevaal 5. september og Sverige på bortebane tre dager senere.

– Vi har definitivt kastet bort fire poeng. Vi skal vinne hjemme både mot Sverige og Romania når vi leder med 2-0. Jeg har ikke vært borti med mine lag at det ikke har holdt inn når vi har ledet med 2-0, sa Lagerbäck tirsdag.

FIKK PLASS I TROPPEN: Erling Braut Haaland. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Dette er troppen:

Keepere: Sten Grytebust, Rune Almenning Jarstein og Sondre Rossbach.

Forsvarere: Kristoffer Ajer, Haitam Aleesami, Omar Elabdellaoui, Birger Meling, Håvard Nordtveit, Jonas Svensson, Even Hovland og Tore Reginiussen.

Midtbanespillere: Sander Berge, Markus Henriksen, Stefan Johansen, Fredrik Midtsjø, Ole Kristian Selnæs, Martin Ødegaard og Mathias Normann.

Angripere: Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth, Joshua King og Bjørn Maars Johnsen.