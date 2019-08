Nora Mørk fikk smell i kneet

Håndballprofilen Nora Mørk måtte forlate banen etter en smell i kneet i sin debut for Bucuresti søndag, melder NTB. I februar i fjor ødela Mørk det fremre korsbåndet i en klubbkamp. Det satte henne utenfor i godt over et år.

– Jeg tror ikke det er noe alvorlig. Hun var med ute på banen og feiret med laget etter kampen, sier Mørks far Morten til NTB.