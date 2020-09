Eckhoff irriterte seg over kritisk speaker – knuste Røiseland

– Hun har vært ganske elendig i sommer-NM, så jeg måtte jo si det som det var, forteller speaker Henrik Jonassen lattermildt til NRK.

Da Tiril Eckhoff skulle gå ut på sprinten fikk hun passet påskrevet av speakeren på Voss.

«Hun har ikke vunnet NM-gull på seks år. Da kan vi jo lure på hva hun har drevet med de siste seks åra».

– Jeg måtte fyre henne opp litt. Det tente henne tydeligvis. Og Marte Olsbu Røiseland har jo syv NM-gull, sier Jonassen.

KRITISK: Speaker Henrik Jonassen Foto: Hans Henrik Bårtvedt / NRK

– Jeg fikk rett og slett smake det før start, svarer Eckhoff.

– Trigga det deg?

– Ja, det gjorde det. Så har jeg ikke kongepokal, så det ga ekstra motivasjon.

– Irritert?

– Ja, litt. Jeg blir litt motivert til å vise hva jeg kan, sier Eckhoff.

Røiseland spår strid

30-åringen tok med seg kommentaren inn i løpet og suste av gårde til suveren seier over Marte Olsbu Røiseland.

Begge fikk riktig nok to bom i stående, men Eckhoff vant med 22 sekunder til slutt. Dermed hadde hun kanskje tålt en strafferunde mer enn Røiseland og fortsatt vunnet.

Til vinteren blir begge sterke rivaler i sporet.

– Jeg vil prøve å vinne verdenscupen sammenlagt, som jeg ikke prøvde i fjor fordi jeg prioriterte VM. Kanskje det blir en duell som Dorothea Wierer og Lisa Vittozzi har på det italienske landslaget. Det hadde vært kult, sier Røiseland.

– Men de er jo ikke så gode venner. Blir det spenning mellom deg og Tiril da?

– Det tror jeg ikke, sier Røiseland lattermildt.

– Du ble jo utbrent av å gå for verdenscupen sammenlagt for to år siden. Hva tilsier at du skal klare det nå?

– Jeg er to år eldre, da. Så jeg håper jeg har rutinen til å klare det, sier Røiseland.

VERDENSCUPEN: Marte Olsbu Røiseland ønsker å vinne verdenscupen sammenlagt til vinteren. Da må han blant annet slå Tiril Eckhoff. Foto: Hans Henrik Bårtvedt / NRK

Bryr seg ikke

Eckhoff viste i alle fall prov på at hun kan bli sjefen i verdenscupen til vinteren. Forrige viter tapte hun krystallkula på målstreken mot Dorothea Wierer.

Eckhoff hevder hun først og fremst tenker på å slå utlendingene.

– Selvfølgelig heier jeg ekstra på meg selv. Det gjør Marte også, men til syvende og sist er det utlendingene vi skal slå, sier Eckhoff.

I herreklassen vant Sivert Guttorm Bakken fra Vingrom lørdagens sprint foran Vetle Sjåstad Christiansen og Erlend Bjøntegaard. Johannes Thingnes Bø ble nummer seks, mens storebror Tarjei ble nummer åtte.