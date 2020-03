Stjernelaget trekker seg fra ritt

Det britiske sykkellaget Ineos melder at det tar pause fra alle proffritt de neste ukene etter sportsdirektør Nicolas Portals plutselige død tirsdag.



Laget viser i sin pressemelding også til koronaviruset som en medvirkende årsak. Laget vil ikke stille i noe ritt før Volta a Catalunya innledes 23. mars.



Det betyr at viktige ritt som Strade Bianche (lørdag), Paris-Nice (starter søndag), Tirreno-Adriatico og Milano-Sanremo går uten det toneangivende lagets deltakelse.



– Vi har tatt avgjørelsen på grunn av de unike omstendigheter vi står overfor etter gårsdagens tragiske nyhet om Nico Portal, og vi innser også at det eksisterer en veldig usikker situasjon rundt koronaviruset, står det i uttalelsen fra laget.