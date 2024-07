Klæbo står over Blinkfestivalen etter skade og sykdom

Johannes Høsflot Klæbo deltar ikke under den kommende Blinkfestivalen.

Det opplyser skiforbundet i en pressemelding.

– Johannes fikk i juni kjenning med en skade i albue, samt en forkjølelse som forsinket opptreningsfasen etter skaden. I samråd med helseteam har man besluttet at tøffe konkurranser under Blink-festivalen dessverre kommer for tidlig. Han vil fremover prioritere trening, og oppfølging av fysioterapeut hjemme i Trondheim, sier landslagslege Ove Feragen.