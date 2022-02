Med tårer bak solbrillene og det norske flagget i hånda kronet hun verket på OL-tremila.

Ett minutt og 43 sekunder etter at Johaug gikk i mål, kom Jessie Diggins fra USA i mål på sølvplass. Finske Kerttu Niskanen tok bronsen etter en knallsterk avslutning.

– Det er mye følelser. Jeg vil på en måte ikke at denne reisen skal ta slutt, men det er en tid for alt. Det var mitt siste OL løp, ja, sier Therese Johaug til NRK.

– Hva vet du om videre karriere?

–Det vet jeg ikke enda. Det er i hvert fall fantastisk å kunne avslutte det her med tre gull og i hvert fall tremilsgullet på siste dagen i et OL, erkjenner hun.

Til TV Norge sier hun:

– Det er bare en lang karriere som går mot slutten. Det er siste OL-et jeg går, og at jeg skulle klare å ta tre individuelle OL-gull, det har vært en drøm. Så kommer dagen og drømmen går i oppfyllelse, og da kommer det noen ekstra følelser frem.

– En fantastisk reise

25 minutter etter sin egen målgang, satte Johaug et definitivt punktum for OL-karrieren ved å ta imot siste kvinne i feltet, kinesiske Dinigeer Yilamujiang, på målstreken.

MED ÅPNE ARMER: Da Dinigeer Yilamujiang kom i mål til sisteplass på OL-tremila, sto Therese Johug og ventet. Du trenger javascript for å se video. MED ÅPNE ARMER: Da Dinigeer Yilamujiang kom i mål til sisteplass på OL-tremila, sto Therese Johug og ventet.

Så hoppet hun opp på pallen og lot tårene trille.

Johaug innledet sin OL-karriere med gull på stafetten i Vancouver i 2010. Dagen før OL-starten i Sotsji i 2014 mistet hun en nær venn. Det ble likevel medaljer, men ikke gull.

OL i Pyeongchang i 2018 gikk hun glipp av på grunn av en dopingdom hun aldri har lagt skjul på at hun følte var urettferdig.

Men i Beijing skulle det altså lykkes, og slik oppsummerer hun det selv.

– Det har vært en fantastisk reise. Jeg startet i Vancouver i 2010 med mitt første OL-gull i stafett. I Sotsji fikk jeg med meg en bronse- og sølvmedalje. Så var jeg ute i Pyongchang, og så kom jeg sterkt tilbake i med tre gull her, sier Johaug til TV Norge.

Overfor NRK takker hun den nærmeste familien for støtten i med- og motgang.

– Uten dem hadde jeg aldri stått her jeg gjør i dag. Og så vil jeg og takke skiforbundet og trenerne der, og ikke minst kjæresten min Nils Jakob som ...

– Som du snart skal gifte deg med!

– Ja, som jeg snart skal gifte meg med! Det er mange mange andre som jeg har lyst til å takk og som har vært med meg på denne fantastiske reisen

– Fikk du nytt det i vinden?

– Ja, jeg rakk det såvidt. I hvert fall på slutten da jeg fikk det norske flagget og skjønte at det gikk.

Etterlengtet OL-suksess

Therese Johaug kom altså til Beijing uten individuelt OL-gull i premiesamlinga, og spørsmålet før lekene var om Frida Karlsson skulle sørge for at det aldri skulle lykkes for Johaug i OL-sammenheng.

Karlsson kom aldri til start på søndagens tremil etter et skuffende mesterskap – mens Johaug klinket til fra start og tok sitt tredje individuelle gull i Beijing. 33-åringen fra Dalsbygda vant rett og slett alle de tre distanserennene – 12 år etter at hun ble olympisk stafettmester i Vancouver.

Dermed avslutter hun sin olympiske karriere med fire gull. I VM-sammenheng har hun 14 gull. Johaug har fortsatt ikke avklart om hun satser mot et nytt VM i Planica neste vinter.

Her kommer Johaug i mål Du trenger javascript for å se video.

Stakk mens Andersson drakk

Søndag ble det tidlig en tetgruppe bestående av Johaug, svenske Ebba Andersson, amerikanske Jessie Diggins og franske Delphine Claudel.

I EN KLASSE FOR SEG: Therese stakk tidlig og så seg aldri tilbake. Foto: KAI PFAFFENBACH / Reuters

Da 10 kilometer ble plassert, var Johaug imidlertid allerede ferdig med å mørne konkurrentene. Da hadde hun skaffet seg ei luke ingen kunne gjøre noe med.

Claudel slapp først. Så mistet Andersson kontakten da hun valgte å ta drikke bak ryggen på en Johaug som hadde giret om. Diggins prøvde å henge, men klarte det ikke.

NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn reagerte på at Johaug stakk mens Andersson drakk.

– Det er jo egentlig en gentlemans agreement at man ikke skal stikke når noen drikker, men det gir Johaug blaffen i, sa Bjørn, og fortsatte:

– Anderssons valg om å ta drikke, den ble fryktelig kostbar på denne tremila, der var hun i praksis ute av gullkampen.

Andersson hadde for øvrig bronsen i sin hule hånd til noen hundre meter gjensto, men stivnet fullstendig og ble nummer åtte.

– Til punkt og prikke

Torgeir Bjørn understreker at Johaug ikke gjorde noe galt:

– Selvfølgelig er det greit. Det er en gentlemans agreement å ikke rykke når noen drikker. Therese gikk bare jevnt fort og fikk det ikke med seg. I tillegg så rotet Ebba Andersson litt der, sier Bjørn om drikkesituasjonen

Til tross for påfyll av drikke, var imidlertid tanken allerede helt tom for Ebba Andersson. Etter 8,8 km var hun 0,8 bak Johaug. Etter 10,4 var hun 32,8 bak. Etter 13,7 var hun over minuttet bak.

Da 20 km ble passert, var Johaug også over minuttet foran nærmeste utfordrer Diggins.

Johaugs siste olympiske mil ble dermed en sjarmøretappe der hun begynte å ta igjen løpere med en runde.

– Det er som resten av mesterskapet, det er gjennomført til punkt og prikke. utrolig sterkt, vanskelig å finne ord som dekker for det. Imponerende, sier landslagstrener Ole Morten Iversen til NRK.