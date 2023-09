For sjølv om Serhij Bubka vart innlemma i «Hall of Fame» før Diamond League-stemnet i Brussel tidlegare i september, er han ingen populær mann blant fleire ukrainarar.

– Det er veldig rart, for eg er veldig stolt av Bubka som idrettsutøvar, for han sette mange verdsrekordar. Men eg liker han ikkje som person, for i starten av krigen tok han ikkje eit standpunkt. For alle oss utøvarar: Bubka eksisterer ikkje for oss no, seier Jaroslava Mahutsjikh til NRK.

Verdsmeisteren frå høgdekonkurransen i sommar i Budapest er krystallklar.

PÅ PLASS: Serhij Bubka var til stades under Diamond League-stemnet i Brussel 8. september. Dagen før vart han heidra. Foto: IMAGO

Ho siktar mellom anna til at Bubka i lang tid ikkje har teke tilstrekkeleg avstand frå Russlands handlingar i Ukraina. Den tidlegare verdsrekordhaldaren i stavsprang er frå okkuperte Donetsk. Han har etter krigsutbrotet halde ein låg profil.

Trua med søksmål

I sommar skreiv nettstaden Bihus.info at Bubka via selskapet «Mont Blanc» skal ha selt petroleumstenester til russiske aktørar i Donbas-området. Informasjonen har leidd til etterforsking i Ukraina.

– Det verkar frykteleg, for han var lenge president i Den olympiske komiteen (i Ukraina). Men han har teke sine val, seier Mahutsjikh om saka.

Bubka trua i første omgang med søksmål. Nettstaden hadde ikkje høyrt meir i slutten av august. No hevdar 59-åringen seg utsett for ein svertekampanje. I starten av september uttalte han seg om krigen etter lang tids stille.

Der nekta han for å ha noko med verksemda å gjere. Han fortalde at han ikkje hadde vore i dei okkuperte områda sidan 2014 og hevda å ha gjort alt i si makt for å forsvare heimlandet mot russisk aggresjon.

«Eg vart fødd på ukrainsk jord og eg har alltid representert Ukraina med stor grad av stoltheit over heile verda», fortalde Bubka via sin nyoppretta YouTube-kanal.

TEK TIL MOTMÆLE: Serhij Bubka forsvarer seg i ein 1.25 minutt lang video på YouTube. Foto: YouTube/Serhij Bubka

«Bubka gjer ingenting »

Allereie under VM i friidrett i Eugene i 2022 vart det retta kritiske blikk mot den tidlegare helten frå ukrainsk hald.

Dåverande ukrainsk friidrettspresident, Jevhen Pronin, fortalde at Bubka ikkje hadde tid til å møte utøvarane. Under eit intervju med NRK i vinter slo han ut med armane og proklamerte «Han gjer ingenting. Serhij Bubka gjer ingenting».

TIDLEGARE PRESIDENT: Jevhen Pronin er advokat og har tent som dronepilot under krigen. Foto: Gregorio Borgia / AP

Dette sjølv om han hadde sete i fleire sentrale verv ved krigsutbrotet. No er han ute av to av dei.

Bubka forlét i august posten som senior visepresident i World Athletics etter 22 år i styret. Han stilte ikkje til attval.

I november i 2022 var 17 år som president i Ukrainas olympiske komité over. Bubka stilte ikkje til attval. Som IOC-medlem er han framleis ein del av styret.

Nyleg foreslo medlem av utøvarkomiteen i Ukraina, Vladyslav Heraskevytsj, å suspendere Bubka frå styret. Han fortel at ingen støtta forslaget. Nokre av veteranane byrja i staden å forsvare den tidlegare stavhopparen.

Dei fekk kraftig kritikk då møtet vart leke via portalen Tribuna. Heraskevytsj er oppgitt over den manglande handlingskrafta i Ukrainas nasjonale olympiske komité.

Bubka er framleis IOC-medlem og ein del av styret i Den internasjonale olympiske komiteen.

NRK har bede IOC om ein kommentar frå Bubka, men har førebels ikkje fått svar.

Heimbyen bomba under VM

Mahutsjikh har på si side bestemt seg for å aktivt bruke stemma ho har som profilert utøvar til å snakke om krigen. Ho bur no i Brussel i Belgia, men dagleg opplevast krigen tett på.

Medan høgdehopparen kjempa for å kvalifisere seg til VM-finalen i Budapest, vart heimbyen hennar i Ukraina bomba av russarane.

– Busstasjonen, like ved togstasjonen, vart bomba same dag som foreldra mine skulle reise med tog til Budapest, fortel ho.

FLYR HØGT: Mahutsjikh prøver å halde fokus på idretten. Foto: AFP

Medan krigen rasar vidare, har Mahutsjikh bestemt seg for å halde fram med å konkurrere.

– Det er vanskeleg å halde fokus, men etter eit år med krig har eg vorte sterkare og betre rusta. Eg veit at eg bør halde fram med å konkurrere. For her kan eg snakke om at krigen ikkje er over og vise at eg er frå Ukraina.