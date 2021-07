– Det var ikke noe gøy å sitte der. Jeg er ikke så veldig religiøs av meg, men jeg må ærlig innrømme at det var en bønn eller to i de minuttene jeg satt der, sier Amalie Iuel, som altså er klar for semifinale i OL.

Men det ble en svært nervepirrende stund for hekkeløperen etter at hun hadde løpt kvalifiseringen på 400 meter hekk. I lang tid ante hun ikke om hun ville ta seg til semifinalen eller ikke.

Iuel løp i det aller første kvalifiseringsheatet, og der ble hun nummer seks.

I OL er det bare de fire beste i hvert heat som går rett videre til semifinale, og i tillegg kan totalt fire til gå videre på tid.

Tiden til Iuel var 55,65, og hun måtte dermed vente til alle kvalifiseringsheatene var ferdigløpt før hun omsider fikk beskjeden om at hun er klar for OL-semifinalen på mandag.

Amalie Iuel stilte seg på tribunen og ventet for å se om hun nådde målet om semifinale i OL. Foto: Lise Åserud / NTB

Kritisk Rodal

Etter kvalifiseringsheatet sitt gikk Iuel opp på tribunen for å se på de resterende kvalifiseringsheatene. Der både satt, sto og trippet hun rundt mens hun ventet spent.

Først etter en drøy halvtime viste TV-bildene en glisende Iuel, som da omsider var sikkert videre til OL-semifinale, som var hennes store mål.

Men NRK-ekspert Vebjørn Rodal er kritisk til at hun ble sittende på tribunen og vente på den måten. Han frykter det i verste fall kan gå utover Iuels evne til å prestere i semifinalen.

– Hun burde jo vært ute av området for lenge siden og fått i seg litt næring. Hun har sikkert drikke der, men hun burde hatt mat, hun burde ha begynt å jogge ned og rørt seg litt, sier han.

Tidligere OL-mester på 800 meter, Vebjørn Rodal, minnet om at det er viktig å starte restitusjon med en gang etter konkurranse. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Hun får ikke påvirket resultatet i de andre heatene uansett. Hun er ferdig løpt, hun burde kommet seg i restitusjonsfase litt bedre enn det, legger Rodal til.

Det er en kjent sak at det er viktig å sette i gang med restitusjon så raskt som mulig etter konkurranse, og det er for eksempel derfor hekke-kollegaen Karsten Warholm ikke ville bruke tid på å snakke med journalister etter sitt kvalifiseringsheat i går.

Han ville komme seg rett ut for å løpe ned, og deretter sette seg i isbad for å gjøre beina klare til neste konkurranse. I mesterskap som OL kommer løpene så tett at mange mener at omtrent hvert minutt med restitusjon kan avgjøre - særlig i en øvelse som 400 meter hekk, hvor det er så små marginer som avgjør.

Iuel sier hun ikke greide å la være å se på de andre heatene.

– Jeg ville liksom ikke gå igjennom pressesonen og lure på om jeg gikk videre eller ikke, så jeg tenkte at nå sitter jeg her og følger med og ser hva det blir til, forklarer hun.

Iuel kikket bekymret opp på tavlen som viste tiden hennes etter målgang. Foto: Lise Åserud / NTB

– Skjerpings

Iuel leverte ikke sitt beste løp i kvalifiseringen, og medgir at hun har en jobb å gjøre før mandagens semifinale.

– Jeg hadde trodd det skulle gå litt raskere. Det føltes som jeg fikk litt dårlig flyt og et par dårlige hekkepasseringer i hvert fall på oppløpet. Når du først begynner å trippe litt, så mister du en del fart, og det er ganske vanskelig å reaksellerere etter at du har mistet fart når du er så stiv på oppløpet. Jeg kan ikke holde på sånn i semien, i hvert fall, nå er det full skjerpings.

– Hvordan skal du nå bruke tiden fram til semifinalen for å heve deg ytterligere et hakk?

– Jeg må ta en liten prat med Leif (Olav Alnes, trener, red. anm). La han komme litt inn i hodet mitt og få ryddet opp og gjøre meg klar til semi. Og så må vi bare sørge for å få dette løpet ut av beina og gjøre oss klare, sier Iuel.

Line Kloster løp også kvalifiseringen, men hun greide ikke å ta seg videre til semifinalen.