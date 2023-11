– Jeg er skikkelig spent. Jeg har ikke peiling på hvordan dette kommer til å gå, rett og slett, sier Ida Lien åpenhjertig.

For 26-åringen stiller til start på sesongåpningen på Sjusjøen omtrent uten skiskyting-spesifikk trening. Det har ryggproblemer satt en stopper for

– Det er andre året jeg sliter med ryggen. Man skulle tro man hadde lært, men det har man ikke, sier Lien.

Først måtte hun stå over Blink-festivalen i starten av august. Da også sommer-NM i september røyk, måtte Lien ta grep.

– Ideelt sett skulle jeg tatt det helt rolig i 10–12 uker. Det hadde jeg ikke tid til. Da var det å finne et kompromiss: Hva er det som fungerer, hva er det som ikke belaster? Da var det å sykle, sitte på rulla og sykle timeøkter. Det er egentlig det jeg har drevet med i høst, forklarer skiskytteren.

Fikk covid

Derfor har hun ikke løpt, ikke gått på rulleski og ikke trent mye skyting med høy puls. Men for to uker siden skulle hun endelig få teste seg på ski.

– Jeg var ganske sikker på da at jeg skulle få det til. Men så fikk jeg korona i tillegg ... Nå vet jeg ikke. Jeg tenkte at jeg får bare være sjuk, bli frisk, og så får vi ta det derfra, sier Lien.

Se sesongåpningen i skiskyting på NRK1 lørdag fra kl. 10.00.

Hun slo for alvor igjennom under VM i Pokljuka i 2021 – og gikk på stafettlaget som overrasket med gull, i tillegg til en sterk 11.-plass på normaldistansen. Men i jakten på ytterligere steg mot verdenstoppen, begynte ryggen å krangle.

GULLJENTER: Ida Lien, Marte Olsbu Røiseland, Tiril Eckhoff og Ingrid Landmark Tandrevold gikk på laget som tok VM-gull i stafett i 2021. Foto: Primoz Lovric / NTB

Akkurat hva skaden er, eller hvordan den oppstod, vet hun ikke.

– Det er det som er med rygg, det er så vanskelig å diagnostisere. Det er lettere å diagnostisere hva det ikke er. Nå har vi prøvd å behandle det som en form for overbelastning, ved å roe ned og trene alternativt. Enn så lenge ser det ut som det har hjulpet, forteller Lien.

Selv om hun bare har gått ski noen få dager før det lørdag braker løs med sprint på Natrudstilen, er hun klar på at hun stiller på startsteken begge dager.

TUNG DAG: Ida Lien ble bare nummer 42 på sprinten i VM i Oberhof i februar. Foto: NTB

– Det er et viktig renn, det er uttak til verdenscup, og til IBU-cup, så man føler at man må gå. Og jeg har jo lyst til å gå, selv om det kanskje er litt tidlig. Men ja, man må nesten, innrømmer hun.

Før denne sesongen gjorde Norges Skiskytterforbund endringer i uttakskriteriene til verdenscup. Der eliteløpere på landslag tidligere nærmest har vært garantert plass, må de nå ha vært topp 15 i verdenscupen sesongen før. På kvinnenes lag gjelder det bare Ingrid Landmark Tandrevold og Karoline Knotten, og det er dermed fire «ledige» plasser.

– Burde fått tid

NRKs ekspert Synnøve Solemdal mener det aller beste var om det var blitt lagt til rette for at Lien kunne få mer ro og stå over sesongåpningen.

– Får man det beste ut av Ida så er hun en pall-løper, og jeg skulle ønske hun fikk mulighet til å stresse ned og få orden på ryggen. Lange reiser er vel heller ikke gunstig, så dette virker som en litt desperat løsning, der hun kanskje burde fått tid til å bygge seg skikkelig opp i stedet, mener Solemdal.

Landslagssjef Per Arne Botnan understreker at ingen utøvere skal føle seg tvunget til å gå på Sjusjøen.

LANDSLAGSSJEF: Per Arne Botnan. Foto: Frode Fjerdingstad

– Og det er ingen som får lov til å gå hvis de ikke er klar for det, sier han.

Botnan mener at de nye uttakskriteriene er rettferdige, og sier at Sjusjøen ikke vil være siste mulighet til å vise seg frem, hverken for Lien eller andre.

– Dette er bare starten, det kommer mange sjanser utover hele vinteren til å kvalifisere seg til både IBU-cup og verdenscup. Hvis noen føler at de ikke er klar her, bør de ikke gå. Da er det bedre å trene godt og ta sjansen når den byr seg senere, sier landslagssjefen.

– En fortvilet situasjon

Lien tror også selv at veien til verdenscupen kan bli lengre for hennes egen del denne sesongen, og vil ikke legge noe stort press på seg selv.

SMILER I MOTGANG: Ryggplager har satt Ida Lien på sidelinjen store deler av forsesongen. Foto: Hanne Skjellum / NRK

– Jeg får kanskje ikke vist hva jeg er god for nå, men jeg kan gjøre mitt beste, fastslår Lien.

Solemdal trekker frem det store potensialet til Lien, spesielt i langrennsløypa, og mener hun er en av dem som kan ta opp arven etter profilene Marte Olsbu Røiseland og Tiril Eckhoff.

– Det er en fortvilet situasjon for hennes del, og et bevis på at av og til kan du jobbe veldig hardt, men rett og slett er uheldig, sier NRKs ekspert.

Men selv om det meste har buttet imot for Lien den siste tiden, holder hun motivasjonen oppe. Drømmen om VM-medaljer og pallplasser lever fortsatt i beste velgående.

– Jeg har fortsatt troa på at jeg kan gjøre det bra, forsikrer hun.