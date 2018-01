Her er krisetallene som forklarer Norges EM-trøbbel

For ett år siden tok Norge seg til VM-finalen mot Frankrike og tok et sensasjonelt sølv. Året før imponerte de med en fjerdeplass i EM.

Men i Kroatia har håndballgutta til tider slitt med det som har vært suksessformelen. Nemlig raskt, presist angrepsspill og solid defensivt arbeid.

– Det er vanskelig å kontre når vi slipper inn så mange mål, slår Magnus Jøndal fast.

For tallene er klare:

Kontringsmål i VM: 8,77 i snitt per kamp – I EM: 5,6.

På de fem første kampene i EM har Norge kun hatt 28 kontringer. 20 av dem har gått mål. På ni kamper i VM gikk 61 av hele 79 kontringer i mål.

– Forsvaret har ikke truffet som man har vært vant til. Det forplanter seg til keeperspillet, som igjen forplanter seg til kontringsspillet. Den treenigheten var oppskriften til suksess de tidligere mesterskapene, og har fungert optimalt før, sier NRKs håndballekspert Håvard Tvedten.

Et samlet lag var selvkritiske til eget forsvarsspill etter å ha sluppet inn 32 mål mot vertsnasjon Kroatia. Totalt har Norge fått 147 baklengs i mesterskapet.

LAVERE REDNINGSPROSENT: Norge-keeper Torbjørn Bergerud. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Jeg har ikke truffet like bra så langt i år, sier Norges førstekeeper, Torbjørn Bergerud – noe også statsstikken viser.

Keeperredninger VM: 33 % – I EM: 28 %.

– Jeg har sett på statistikken selv også, og jeg ser at vi kommer til flere sjanser i dette mesterskapet enn det forrige, men vi bommer for mye rett og slett. Ikke har vi like mange redninger heller, som henger sammen med forsvaret, innrømmer landslagssjef Christian Berge.

Nøkkelspillere svikter

Som sjefen påpeker: Norge har bommet på en rekke store målsjanser. Treffprosenten til flere nøkkelspillere er under hva både de selv forventer og hva laget trenger.

Magnus Jøndal uttelling VM: 83 % – uttelling EM: 52 %.

Bjarte Myrhol uttelling VM: 79 % – uttelling EM: 62 %.

– Det er ikke bra! Hvis jeg hadde visst hvorfor, hadde jeg gjort noe med det, men det handler nok litt om å komme i flytsonen, mener Jøndal.

– Vi har spillere som har levert kamp etter kamp, mens noen synes de har en vei til toppformen. Meg selv inkludert. Jeg tror ikke det går an å jobbe noe hardere eller annerledes enn vi gjør, men det går litt opp og ned i idrett noen ganger, sier landslagskaptein Myrhol.

SELVKRITISK: Bjarte Myrhol. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Kan snu fort

Norge må slå Sverige med minst fem mål, mens Frankrike må slå Kroatia for at de norske herrene skal berge semifinaleplass. Alle er enige om at suksessformelen igjen må virke om de skal ta seg videre.

– Det som er bra, er at dette kan snu veldig fort. Det er ikke som at de norske spillerne har blitt dårligere siden i fjor, det er bare at ting henger ikke sammen kollektivt. Det kan man snakke seg bedre til og trene ut ifra, mener Tvedten.

Og det er også positiv statistikk å se på: