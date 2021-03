– Jeg tror hun har blitt sjokkert over at ting har endret seg såpass mye for min del etter at jeg kom hjem fra VM. Det var hun ikke forberedt på. Hennes jobb er å minne meg på hvordan ting har vært det siste året. Der har hun et godt poeng, sier Sundby til NRK om hvordan det var å bli stilt til veggs av kona.

– Hun stiller tydeligere krav enn hun har gjort. Nå satser jeg bare mot de kuleste langløpene kommende sesong og jeg må håndtere det opplegget slik at hun også kan kreve sitt.

I den aller siste episoden av NRK-dokumentaren om 36-åringen får seeren innblikk i følelsene knyttet til at en lang og innholdsrik karriere i tradisjonell langrenn går mot slutten, diskusjonene om fremtiden og den endelige avgjørelsen i Sundbys familie.

Stilt til veggs

Sundby hadde i forkant av mesterskapet i Oberstdorf fortalt kona Marieke Heggeland at 15 kilometeren i VM skulle bli hans siste ordentlige skirenn.

Men etter all motgangen endret oppturen mye. Det blir tydelig under en diskusjon mellom de to noen uker etter at han returnerte til Oslo.

– Du var så sikker før VM hva du skulle gjøre. Så kommer du hjem og det er akkurat som du har fått en åpenbaring, og det skulle du ikke likevel. Det er nesten så du skulle tror du hadde litt Alzheimer, sier Heggeland, og antyder at ektemannen har fått redusert hukommelse den siste tiden.

Martin Johnsrud Sundby og hans eldste sønnen Max og Markus (høyre), her i samtale på badet etter VM. Foto: Sondre Matre / NRK

– Men du får ikke lov å være for sliten til å følge opp gutta. Du får ikke lov til å gå rundt og være halvstressa fordi du ikke har fått trent, er den klare beskjeden.

Sundby forholder seg rolig. Men forsøker å forklare hvorfor han ønsker å gyve løs på enda et år som langrennsløper:

– Det var rått å kjenne at på tross av skade og rygg, så er jeg jævlig god på ski. Vi er jo enige om en ting. Det ble vi enige om før jeg dro.

Satser langløp

– Og det er? spør Heggeland.

– Det blir ikke noen satsing mot OL, avslører Sundby i dokumentaren.

Så forklarer veteranen hva som er planen.

– Vi tar en litt annen vei. Hvis jeg skal gå langløp. Da handler det ikke lengre om medaljer og kvalifiseringer. Og da går jeg de langløpene for at jeg skal prestere best mulig der. Jeg har sagt at det blir en endring. Det blir det uansett. Og jeg tror du kommer til å trives med de endringene.

Etter noen sekunder er de begge enige om at langløp er veien Sundby skal gå.

Ga beskjed om at han hadde gått sitt siste renn

Sundby hadde altså bestemt seg for å legge opp i februar. Han forteller i dag at han har kjent på følelsen om å bli drevet fra skanse til skanse som følge av de mye omtalte ryggproblemene som har herjet ham i nesten to sesonger.

GA ALT: Martin Johnsrud Sundby over målstreken til det som ble en syvendeplass. Foto: Terje Pedersen / NTB

Det har tæret kraftig på motivasjonen. I diskusjonene med kona før VM var han tydelig på at det ikke kom til å bli noe mer langrenn.

– Og at VM ble siste dans. Da jeg trente tirsdag kveld før 15 kilometeren i VM så tenkte jeg at det var den siste økten jeg hadde med et mål for øyet. Jeg var mentalt ferdig.

Men det skjedde altså noe på kort tid. Ifølge Sundby begynte refleksjonene allerede i løpet av de neste 24 timene etter rennet.

Han var bare 20 sekunder bak Harald Østberg Amundsen på bronseplass. Lagkamerater, eksperter og utenlandske konkurrenter var imponert over hva han fikk til. Det var og er han selv også.

– Det skal ikke mer til. Så idiot er jeg. Det ble ekstremt inspirerende, selv om jeg har hatt det året jeg har hatt. Det var ikke langt opp til en pallplass i VM. Det snudde veldig mye. Samtidig kan jeg ikke bli helt historieløs rundt det som har skjedd det siste året.

Familien tåler langløpssatsingen

En av erkjennelsene er at kroppen ikke vil tåle det løpet som må legges før et OL. Familieforutsetningen gjør at høydeoptimalisering, kvalifiseringskrav til renn, for å nevne noe, er et kjør han ikke tør å begi seg inn på.

– Og Marieke fortjener det ikke heller. Men jeg føler meg ikke ferdig, sier Sundby, som er stum av beundring for kona og hvordan hun har taklet det siste året med tre barn og en mann som er toppidrettsutøver.

MER TID TIL FAMILIEN: Tiden etter VM har vært rolig og Sundby har fått mer tid til små familieutflukter. Som her, på akebrettet med kona. Foto: Sondre Matre

Han mener imidlertid en langløpssatsing er en ny utfordring som er innen rekkevidde og det er et opplegg han får sitt eget team på hjemmebane med på.

– Nå får jeg muligheten til å spesialtrene på noe nytt i en lengre periode. Utfordringen er å opprettholde motivasjon i den treningen og finne nye måter å trene på. Jeg tror på ingen måte heller at jeg bare kan forvente å hamle opp med dem som har vært i langløpssirkuset i lang tid.

– Det må jeg bruke tid på. Jeg kjenner mange i det miljøet og kommer til å prøve å søke kunnskap hos dem. Jeg tror dette blir moro og superspennende, sier Sundby, klar for helt nye eventyr til våren.