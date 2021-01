Helsedirektoratet anbefaler ikke verdenscup i Norge

Følg pressekonferansen om karantenerestriksjonene for idretten med Abid Raja, Erik Røste og Berit Kjøll i videovinduet over.

I en redegjørelse fra Helsedirektoratet kommer det frem at de ikke vil anbefale å åpne for at arbeidsreisende kan komme til Norge i forbindelse med verdenscupen.

Norges Skiforbund ønsket å kunne arrangere blant annet verdenscupen i langrenn, kombinert og hopp i Holmenkollen helga 12. til 14. mars. For å få til det måtte de få unntak fra karantenebestemmelsene for utøverne som kommer til Norge.

Ifølge Helsedirektoratet er risikoen for importsmitte av nye og muterte virusvarianter høy. De skriver videre at det gir økt risiko for importsmitte ved å gi unntak fra innreisekarantene til flere grupper.

– Helsedirektoratet har vært mye strengere enn det FHI ønsket. De har ikke bare sagt at de ikke kan utvide dispensasjon for å arrangere internasjonale stevner. De ønsker å avvikle muligheten, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.

STRENGE: FHI kom ikke med like strenge anbefalinger som Helsedirektoratet, sier Jan Petter Saltvedt. Foto: NRK

Viser til muterte virus

«Helsedirektoratet anbefaler derfor ikke at § 6f utvides til også å omfatte arbeidsreisende i forbindelse med World Cup i ski nordiske grener, alpint og skiskyting», står det i redegjørelsen fra Helsedirektoratet.

«Vi viser til at Europa og Norge nå står overfor en meget krevende og usikker situasjon knyttet til smittespredning og belastning av helsetjenesten. I tillegg finnes det nå minst to nye muterte varianter av viruset. Det vil kunne få omfattende konsekvenser på kort og lang sikt dersom det ikke tas grep nå» heter det videre.

– Dette er et veldig tydelig signal til politikerne om at de må si nei. Men politikerne har også helt andre hensyn å ta fortsatt. Det er hensyn til hva dette har å si for idretten og det lokale næringslivet. Det er ikke sikkert det blir et så bastant nei, men det er sikkert at det uansett blir en vanvittig strid etter beslutningen, sier Saltvedt.

Regjeringen kan fortsatt velge å se bort fra Helsedirektoratets anbefaling, men tidligere har flere av de endelige beslutningene fulgt anbefalingene Helsedirektoratet har kommet med.

IKKE SÅ FARLIG: Emil Iversen tar det ikke så tungt om det ikke blir så mange verdenscuprenn etter VM, men han skjønner ikke at det skal åpnes for alkoholservering hvis skirenn skal holdes igjen. Foto: Terje Pedersen / NTB

– For min del. Jo mindre verdenscup det er etter VM, jo bedre er det. Det høres greit ut, sier landslagsløper Emil Iversen til NRK.

– Så du er nesten glad for å slippe femmila i Kollen?

– Ja, jeg har ikke lyst til å gå den. Fem mil på skøyting er jeg ikke spesielt lysten på.

Til tross for dette syns han det er rart at Stortinget, mot regjeringens ønske, har åpnet for at hver kommune kan bestemme selv om de skal få lov til å skjenke alkohol, mens skirenn har veldig strenge restriksjoner, som Helsedirektoratet ikke vil løsne på.

– Skirenn ute i skogen er det beste du kan gjøre, og jeg tror at det er godt for folk å ha noe slikt å glede seg til. Så jeg synes det er rart ja. Man trenger ikke å være i nærheten av noe da. Det er ikke min sak, men det å gå på ski er ganske trygt.

Vil stanse fritak fullstendig

Helsedirektoratet ber også om at § 6f oppheves. Noe som kan gå utover norske klubber som deltar i internasjonale turneringer. Dette vil gjelde klubber som Vipers Kristiansand, Vålerenga sitt kvinnelag og Molde FK.

IKKE VERDENSCUP I NORGE: Dersom Helsedirektoratet får viljen sin, blir det etter alt å dømme ikke noe verdenscuprenn i Norge på Kjetil Jansurd og resten av alpineliten. Foto: Leonhard Foeger / Reuters

I tillegg kan Norges VM-kvalifiseringskamp mot Tyrkia på Ullevål 27. mars være i fare, og må dermed enten avlyses, utsettes eller flyttes til nøytral grunn.

«Endringen i smittesituasjonen i Europa tilsier derfor at også unntaket i § 6f bør innskjerpes», heter det.

– Det er ikke lenge til kjempekampen til Molde må flyttes til nøytral grunn. De strammer rett og slett inn på alle forutsetningene for toppidretten.

Kulturdepartementet skal klokken 12 holde pressekonferanse om samme tema. Den blir vist direkte på nrk.no. Dersom de beslutter å følge anbefalingen, vil det etter alt å dømme ikke bli arrangert verdenscuprenn i Norge denne sesongen.

– Vi avventer regjeringens pressekonferanse klokken 12 nå, skriver Norges Skiforbunds president, Erik Røste, i en melding til NRK.