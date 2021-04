Harsem (32) om den nedslående beskjeden: – Fikk ikke mulighet fordi jeg er for gammel

Sølv og bronse i NM. Sammenlagtseier i norgescupen med 244 poengs margin til verdens beste skiløper, Therese Johaug. Slik var Kathrine Harsems sesong

Men for 32-åringen har de gode resultatene ført til vel så mye frustrasjon som glede. Til tross for suksessen har hun nemlig bare blitt tatt ut til å gå ett renn i verdenscupen.

– Der og da er det jo sånn at hver gang jeg ser et endelig uttak på nettet, blir jeg litt lei meg, selv om jeg vet at blir sånn den gangen. Når jeg ser det svart på hvitt, så skjer det noe med meg, jeg mister litt piffen. Det er tross alt dette jeg jobber for hver eneste dag. Samtidig er jeg så vant til å bli skuffa at jeg vet at jeg også klarer å reise meg igjen, sier Harsem til NRK.

Aller verst føltes det da hun ble vraket til verdenscupfinalen i Engadin, med forklaringen at Norges Skiforbund heller ville gi yngre løpere sjansen. Det skal vi komme tilbake til.

Luften ut av ballongen

Men først litt om Kathrine Harsem – og det som skjedde tidligere i sesongen. Harsem har gjennom karrieren gått inn og ut av elitelandslaget. Hun har ofte vært på vippen, blant de beste av de nest beste. Det har blitt 95 verdenscupstarter og én pallplassering.

NM-SUKSESS: Kathrine Harsem kunne juble for to NM-medaljer i NM, uten at det førte henne nærmere deltakelse i VM. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Etter plasseringer mellom nummer seks og 14 i vinterens to første norgescuphelger, klinte regionlagsløperen til med sølv på 5 km klassisk og bronse på 10 km fristil under NM i Granåsen. Det håpet og trodde hun skulle holde til å få sjansen på VM-uttaksrennene i verdenscupen i Lahti og Falun.

Lahti hørte hun aldri noe om, mens det etter hvert kom beskjed om at det kunne by seg en mulighet i Falun, avhengig av hvordan elitelandslagsløperne prioriterte. Harsem ble etter hvert tatt ut til å gå 10 km klassisk fellesstart i Falun – ikke 10 km fristil intervallstart.

– Da tenkte jeg som så at ok, da er i prinsippet VM-toget gått, for 10 km klassisk er ingen VM-distanse. Jeg ble satt inn i rennet som var «ledig». Da gikk egentlig luften litt ut av ballongen, for å være helt ærlig, sier hun.

– Jeg tenkte at hvis to medaljer i NM heller ikke skal være bra nok, hva må til da? Og med avslutningen jeg hadde på skøyteløpet i NM, viste jeg jo kjempepotensial på 10 km fristil, som var VM-distanse. Jeg var rett og slett dritskuffa, og hadde egentlig ikke lyst til å reise til Falun, innrømmer Harsem.

«Hun skal dit, hvorfor skal ikke jeg dit?»

Slik svarer landslagstrener Ole Morten Iversen på det:

– Jeg vil påstå at når det gjelder uttak, har vi vært ekstremt nøye i vinter. Vi har et skjema som er lenger enn langt og gjør en rangering. De som gikk var bedre kvalifisert ut fra det som var prestert til da i sesongen, samt at noen hadde fordel av å være på landslaget, slik det skal være, sier Iversen.

Det som skulle vise seg å bli vinterens eneste verdenscuprenn, endte med en 30.-plass.

Etter å ha ristet av seg skuffelsen, stilte Harsem til start i norgescupen i Førde. Det ble to seirer og en andreplass – og dermed sammenlagtledelse i norgescupen.

Så da hun 25. februar klikket seg inn på Skiforbundets hjemmeside og så uttakskriteriene for verdenscupfinalen i Sveits, øynet Harsem virkelig muligheter. Der sto det nemlig: «Uttak blir gjort på grunnlag av resultater i WC, NM og NC til nå.»

Så ble hun spurt av lagvenninne Marte Skaanes om hun hadde hørt noe om verdenscupfinalen. Skaanes hadde nemlig fått signaler om at hun skulle dit. Harsem hadde ikke hørt et pip.

– Da tenkte jeg: «Ok, hun skal dit, hvorfor skal ikke jeg dit?», forteller Harsem – som tross alt hadde slått Skaanes seks av de sju siste gangene de hadde møttes.

Bekrefter: Prioriterte yngre løpere

Så kom telefonen fra landslagstrener Iversen.

– Jeg tror ikke han hadde gledet seg til å ringe meg, men han forklarte da at Espens beslutning var at de ønsket å satse på de unge, forteller Harsem.

FORSVARER VRAKING: Landslagstrener Ole Morten Iversen mener det er viktig å prioritere unge løpere i verdenscupen, men understreker at Kathrine Harsem fortsatt har alle muligheter til å få gå både verdenscup og mesterskap for Norge. Foto: Geir Olsen / NTB

For ordens skyld: Espen er langrennssjef Espen Bjervig.

– Og dette var to dager etter at Skiforbundet hadde gått ut med en sak hvor det sto at uttak for Engadin kom til å være basert på verdenscup, NM og norgescup totalt. Og per da ledet jeg norgescupen og hadde to medaljer i NM, og fikk ikke mulighet fordi jeg er for gammel, sier Harsem.

Iversen bekrefter det Harsem sier.

– Det var tre aktuelle kandidater til to plasser, Harsem, Skaanes og Hedda Østberg Amundsen. Vi vurderte dem likt sportslig, og da skar Bjervig igjennom og bestemte at vi prioriterte de yngste, sier han til NRK.

– Var du uenig?

– Nei, jeg var hundre prosent enig, og det er noe jeg selv har påpekt. Det er for få unge utøvere som får gjentatte sjanser. Vi må se noen år fram i tid, påpeker Iversen, som opplevde at Harsem hadde forståelse for det.

– Blir litt latterlig

– Jeg husker jeg sa til Ole Morten at dette må jeg bare respektere, og at det er veldig bra for framtiden at dere ønsker å satse ungt. Men jeg synes det er urettferdig, og det gjør ikke at jeg får mer motivasjon. Det å ha følelsen av at de ikke har troen på meg, blir jeg lei meg for, etter alt det jeg har fått til i år, forteller hun.

Langrennssjef Bjervig skriver i en sms til NRK at han prinsipielt ikke kommenterer enkeltuttak, men at han generelt synes det er viktig at yngre utøvere får prøvd seg i verdenscupen.

Harsems mening er at de best kvalifiserte alltid bør gå verdenscup.

– Det blir jo litt latterlig å ikke sende dem som er best. Og å skrive en ting på nettet som ikke gjelder, det går ikke an. Hvis det hadde vært sånn at alderen skulle ha noe å si, så får de skrive det som et uttakskriterium, fastslår hun.

Landslagstreneren er enig med Harsem i at kommunikasjonen om premissene for det siste uttaket ikke var optimal.

– Da uttakskriteriene for sesongen ble laget, var det ingen som visste hvordan sesongen ville bli. Derfor ble det flikket på og tilpasset underveis. Og det som ble lagt ut før det uttaket, var kanskje ikke helt gjennomtenkt, erkjenner han.

Forslag: Friplas til norgescupvinneren

Til tross for utfordringene med å komme med i verdenscupen, vil Harsem satse både mot OL i Beijing og VM i Planica. I så fall har hun innsett at det gjelder å være i så god form fra sesongstart at hun ikke er til å komme forbi i verdenscuputtakene.

OL-DELTAKER: I 2018 var Kathrine Harsem (t.h.) med på det norske OL-laget i Pyeongchang. Etterpå har hun hatt mye motgang. Foto: Lise Åserud / NTB

– Men når det er sagt, har jo tilfellet i år vært at jeg har prestert bra nok i de viktigste rennene, altså for min del NM, og så har jeg ikke blitt tatt ut da heller. Da kan man jo begynne å lure, sier hun – og påpeker at det sender ut negative signaler til dem som har kommet på plassene bak Harsem i norgescupen.

– Vi har snakket mye om det på norgescuprenn, og flere tenker: «Hvordan i helsike skal vi bli tatt ut når ikke hun blir tatt ut?», sier hun

Så lanserer hun en idé som kan løse problemet: At norgescuplederen skal være garantert plass på laget i verdenscupen. I hvert fall så lenge koronapandemien setter en stopper for skandinavisk cup. I normalår får lederen av skandinavisk cup personlig friplass i verdenscupen.

– Skandinavisk cup er svært viktige renn når det er så vanskelig å få plass på laget i verdenscupen. Kanskje kunne vinnerne av de nasjonale cupene fått friplass i verdenscupen, sier Kathrine Harsem.