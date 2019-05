Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Erling Braut Haaland hadde ikke scoret i U20-VM før kampen mot Honduras.

Men allerede da første omgang av den siste gruppespillskampen var over, var han toppscorer i hele mesterskapet.

– Gutta er revansjesugne. Vi scorer tidlig og får litt ketchupeffekt, oppsummerte Norges trener, Pål Arne «Paco» Johansen allerede etter den første omgangen.

Det var mildt sagt en underdrivelse.

Flere VM-rekorder

For det norske laget var fullstendig overlegne mot Honduras. De slo også rekorden for den største seieren i et U20-VM noensinne.

Brasil hadde tidligere rekorden, med sin 10–0 seier mot Belgia i 1997. Norge vant altså 12–0 til slutt.

I tillegg satte Erling Braut Haaland en individuell VM-rekord.

Spissen satte så godt som alle mulighetene han fikk i kampen, og scoret til slutt hele ni(!) mål. Dermed er han toppscorer i turneringen, med tre ganger så mange mål som Amadou Sagna fra Senegal og Juan Camilo Hernández fra Colombia.

NI MÅL: Erling Braut Haaland herjet med Honduras. Foto: Ali Iqbal Tahir / NRK

Dermed knuste Haaland også rekorden for flest antall mål i én og samme U20-VM-kamp.

– Vi klarte endelig å få ut det vi kan og har inne, sier en fornøyd Haaland etter kampen.

– Hva er det som gjør at det løsner i dag?

– Vi klarte å spille ballen til meg, smiler Haaland.

– Nei da, vi spiller vårt spill, da ser du hvordan det går. Jeg skulle gjerne hatt tosifret selv, jeg skal ikke nekte for det, men det ble ni og jeg er fornøyd.

Den tidligere rekorden var det brasilianske Adailton som hadde fra da han scoret seks mål mot Sør-Korea i 1997-utgaven av turneringen.

KAMPENS STORE SPILLER: Braut Haaland satte individuell VM-rekord med sine mål, og var samtidig med på den største seieren noensinne i et U20-VM. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

– Han slutter aldri å score. Han har mye inne. Det er godt å se. Han har slitt med å få det ut i det to første kampene, men nå ser vi hva han og vi har inne. Han er en jævlig spiss å møte, smiler Norges kaptein, Leo Østigård.

Fire treere går videre

Med storseieren lever også sluttspillhåpet for det norske laget.

I U20-VM er det nemlig slik at de fire beste treerne går videre til sluttspill. Norge tapte sine to første kamper, og måtte dermed vinne mot Honduras.

Samtidig måtte man gjøre noe med målforskjellen. Norge hadde sluppet inn fem, og kun scoret ett, før tredje gruppespillskamp.

Historien har vist at tre poeng og null i målforskjell ofte har vært nok til å gå videre i VM.

– Vi får håpe ting går vår vei, vi har i hvert fall gjort vår jobb, sier Østigård.

Etter torsdagens kamp ligger Norge dermed godt foran det som tidligere har vært nødvendig. Samtidig er det ikke sikkert at Norge går videre. Alt avhenger av hvordan det går i de andre gruppene. Norge er foreløpig den tredje beste treeren i mesterskapet.

– Om vi går videre, så går vi videre. Om vi ikke går videre, avslutter vi med stolthet. Vi er stolte uansett, sier Haaland.

