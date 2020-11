Fullt smittekaos for skiskytterne: – Har en litt ekkel magefølelse

– Jeg stoler veldig på det norske laget, og håper jeg selvfølgelig at det ikke blir mye korona i verdenscupen, sa Marte Olsbu Røiseland før avreise til Finland. ​​

Men allerede torsdag morgen bekreftet Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) at lagene fra Russland, Moldova og Latvia var rammet av koronasmitte. Få timer senere kom beskjeden om at det også var avlagt positive covid-19-tester hos Frankrike og Romania. I det slovakiske laget var det smitte før avreise, og de fikk da ikke reise.

Til NRK bekrefter IBU at det totalt er 15 personer som har testet positivt av de 700 som har ankommet Finland, og at to av dem er utøvere.

– Etter å ha levd isolert i to måneder i Norge, og så er det så nære tror jeg ingen av oss synes er kult. Det er litt spesielt, veldig rare tider. Det er litt skummelt også, for vi vet ikke hva som er konsekvensen ennå, sier Tiril Eckhoff til NRK.

Buffet-skrekk

Det er med andre ord ikke bare langrennsleiren i finske Ruka det er usikkerhet før helgens verdenscupåpning. I Kontiolahti bor flesteparten av utøvere på samme hotell.

– Jeg har en litt ekkel magefølelse rundt det hele, for man kan ikke forberede seg som normalt. Nettopp det med å bo på et stort hotell, med en buffé som ligger fremme flere timer i strekk, og det bryter litt med det som egentlig er bra for oss, sier Johannes Thingnes Bø.

– Jeg er ikke så veldig fan av det. Jeg føler vi nordmenn er veldig flinke, og bruker munnbind, hansker og Antibac, men vi har ikke kontroll over de andre, mener Eckhoff.

BEKYMRET: Johannes Thingnes Bø gjør det han kan for å unngå smitte. Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

Thingnes Bø forteller at de opplever at det bare er det norske laget som bruker engangshansker når de forsyner seg under måltidene.

– Jeg skulle aller helst sett at vi bodde på vårt eget sted, med egen mat, noe vi prøvde, men ikke fikk til. Jeg har faktisk med meg litt mat fra Norge, så jeg skal snike til meg noen måltider på rommet mitt, forteller Thingnes Bø.

– Det er mye som er bra der. Alle lagene har egne bord, med håndsprit, og alle som bor der skal testes hver 48.- til 72. time, så det er høy monitorering på dem som bor og får komme dit. Vi kan selvsagt gjøre ting bedre, men føler vi har satt et høyt nivå på kravene som stilles til lagene, sier IBUs generalsekretær, Niklas Carlsson.

Hadde mareritt

At ikke alle er like flinke til å følge smittevernreglene ble tatt opp på et lagledermøte torsdag, bekrefter sportssjef Per Arne Botnan.

SNART I GANG: Tiril Eckhoff og resten av skiskytterne avsluttet forrige sesong i Kontiolahti. I år starter de der, med dobbel verdenscuphelg. Foto: LEHTIKUVA / Reuters

Han forklarer også i at Norge ikke lyktes i å skaffe seg et eget, mer privat, bosted for de drøye to ukene i Finland. I den norske troppen har alle testet negativt, og laget fikk trene som normalt torsdag.

– Jeg hadde faktisk mareritt i natt, fordi jeg gruet meg til koronatesten, fordi man ikke helt vet. Man kan jo ha det selv om man ikke har symptomer, så vi er superstressa. Vi er ganske stressa for å bli syke til vanlig, og nå er det dobbelt så ille, forteller Vetle Sjåstad Christiansen.

De som har testet positivt er satt i isolasjon, og noen av lagene er i karantene. IBU opplyser at det er opp til finske myndigheter å avgjøre om utøvere på lag som er rammet får gå i helgen.

– Det er alltid synd når man får smitte, men det viser at vi har et system som plukker det opp, slik at de som skal konkurrere ikke blir utsatt, sier generalsekretæren i IBU.

Usikre på reglene

Forrige helg ble hele det svenske alpinlaget satt i karantene etter at én person i støtteapparatet testet positivt i finske Levi.

SJEF: Generalsekretær i IBU, Niklas Carlson. Foto: Liv Grete Skjelbreid / NRK

– Alt handler om at man har gode prosedyrer, kan separere gruppene, at man ikke har hatt nærkontakt med for mange. Det er like regler for alle, sier Carlsson, som håper de slipper å vurdere en avlysning.

Akkurat hva som skjer ved en positiv test innad i laget i Kontiolahti, er Norge derfor litt usikre på.

– Vi prøver og unngå å bli hverandre nærkontakter. Går alltid med munnbind, og spiser på 14 minutter og 59 sekunder, så jeg tror kanskje det skal holde, sier Sjåstad Christiansen.

– Vi har ikke fått et helt klart svar fra finsk hold. Det er tilnærmet de samme reglene som hjemme, med hva som er nærkontakt, og vi forholder oss til det, forteller Botnan.