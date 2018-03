Frykter Svendsen legger opp: – Det skjærer i hjertet om han gir seg

Det store spørsmålet før verdenscuprennene i Holmenkollen er om Emil Hegle Svendsen kommer til å legge opp etter denne sesongen. Johannes Thingnes Bø bruker store ord om sin skiskytterkollega.

– Det skjærer i hjertet om han gir seg. Han er et vanvittig stort forbilde, og en varm og god person. Håper han sier ifra før stafetten om han gir seg eller ikke, så alle som har mulighet kan komme opp hit på søndag og hylle ham, sier han.

– Det er OL-sesong og det er en naturlig slutt for mange, siden det er fire år til neste gang. Jeg tror vi får se han i Østersund. Det tror jeg trigger ham litt, fordi det var der han slo igjennom, fortsetter han.

GODE VENNER: Emil har tatt meg under vingene, og er et forbilde både privat og sportslig, sier Thingnes Bø om sin lagkamerat. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Fantastisk karriere

Også storebror Tarjei Bø er usikker på hva Svendsen gjør videre.

– Vi har snakket litt om det, men han tenker nok på hva han skal finne på. Han søker vel jobb nå, så vi må vel snart få signert den kontrakten, sier Bø.

Han mener Svendsen har fått ufortjent lite oppmerksomhet.

– Det Emil har gjort er helt fantastisk. Han har vunnet alt og i tillegg gjort det flere ganger, og han har kommet tilbake gang på gang etter å ha vært litt nede. Han har hatt en fantastisk karriere og jeg håper han fortsetter, sier Bø.

Ole Einar Bjørndalen, som har hoppet inn som reserve for Svendsen i sesongens siste renn, mener han har flere gode år foran seg.

– Det er forståelig om han gir seg, men også om han fortsetter. Jeg håper på det siste og gjør han det har han mange gode år foran seg om han er motivert. Det er et slit, men man må være motivert og glede seg til å dra på trening, sier Bjørndalen.

Fortsatt syk

Emil Hegle Svendsen ble syk før verdenscupen i Kontiolahti og er fortsatt ikke helt frisk. Det har også lenge vært klart at Svendsen ikke skal gå sesongavslutningen Tjumen på grunn av private årsaker.

– Jeg snakket med ham like før intervjuet og han er tilbake i trening igjen, men han har hatt en så kraftig influensa eller forkjølelse at han ikke går her. Han er en stor idrettsmann, så da gir han stafettpinnen videre, sier Tarjei Bø.