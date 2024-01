Friidrettsprofilen Knut Hjeltnes er død

Flengende kalenderkritikk fra frustrert Hegerberg: – Jeg ble sjokkert

Ada Hegerberg fyrer løs mot det 2024-terminlisten i kvinnefotballen. – Beslutningsprosessen er mildt sagt bekymringsfull, sier Lyon-stjernen.

Det er i en spalte i den britiske storavisen The Guardian at Hegerberg lufter egne tanker rundt ulike temaer. Et av dem er kampbelastningen spillerne i kvinnefotballen utsettes for.

«Noen ganger klarer fortsatt fotballverden å sjokkere meg. Jeg ble sjokkert da jeg så den internasjonale kalenderen for 2024, og jeg var ikke den eneste», skriver Hegerberg.

Hun peker videre på at mange spillere de siste årene har deltatt både i Tokyo-OL (2021), EM i 2022 og deretter VM i 2023. Til sommere er det igjen OL for enkelte, selv om Norge ikke er kvalifisert for sommerlekene i Paris.

«I år er det OL igjen for noen lag, så å se at det er lagt inn et Fifa-vindu for kamper midt i juli var mildt sagt frustrerende», skriver Hegeberg.

«Mange så på denne sommeren som en sommer med frihet, for kropp og sjel. Men nei», fortsetter Frankrike-proffen. (NTB)