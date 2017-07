Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det hadde betydd ekstremt mye å få debuten, men vi får se, sier bursdagsbarnet til NRK.

Bærums-jenta Frida Maanum spilte sin aller første landskamp mot Frankrike på tirsdag. Til tross for at hun bare én kamp med flagget på brystet i bagasjen, blir den ferske 18-åringen gitt tillit fra start mot Nederland søndag kveld.

– Jeg stresser ikke med spilletid, men det er alltid gøy å være med i elleveren, sier Maanum.

Mange lot seg imponere av Stabæk-spilleren under generalprøven mot Frankrike på tirsdag. Selv mener ungjenta at hun fikk vist at hun har god ro med ballen og bra selvtillit i spillet.

Imponerte mot Frankrike

TROR PÅ MAANUM: Lise Klaveness mener at Maanum er en usedvanlig kald spiller til å være 18 år. Foto: Ole Kaland / Ole Kaland, NRK

Maanum ble senest på gårsdagens trening drillet sammen med Andrine Hegerberg og Marie Spord på midtbanen. I kveld blir hun kastet utpå foran nesten 25.000 tilskuere i Utrecht.

NRKs fotballekspert Lise Klaveness syns det er utrolig kult at en spiller som Frida Maanum får tillit allerede i åpningskampen.

– Det er fortjent. Hun har vært en profil i toppserien og en fryktet spiller for alle motstanderlagene, med sine uforutsigbare vendinger og sitt driv framover.

Klaveness mener at Stabæk-profilen imponerte stort mot Frankrike. Hun fikk til spillet sitt, selv om hun sikkert hadde veldig høye skuldre før debutkampen.

– Hun er en kald fisk som kan komme til å gjøre sakene sine veldig bra. Hun lar seg ikke stresse, og hun er typen til å kunne dra dette i land. Men det må jo funke for Norge, selvfølgelig, sier Klaveness.

Overraskende

DRILLES: Martin Sjögren har prioritert å drille Frida Maanum på midtbanen på den siste treningen før Nederland-kampen. Bildet er fra før EM. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Så sent som i fjor spilte bursdagsbarnet i 1. divisjon for Lyn.

For Klaveness og de andre i ekspertkorpset, kommer det som en overraskelse at Maanum er aktuell for førsteelleveren.

– Vi hadde ikke regnet med at Maanum skulle være en aktuell spiller for førsteelleveren. Det er hun. Det har vi sett på trening, og det så vi Frankrike-kampen. Sjögren har tenkt til å satse på henne, og til å bruke henne som en grunnmur i det norske spillet, sier Klaveness.