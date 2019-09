– Løpet er ferdig, og jeg sitter igjen med tusen spørsmål, sier NRK-ekspert Vebjørn Rodal etter den spinnville 5000 meteren.

For det ble en utrolig 5000 meter i Doha. Etter 3000 meter med rykk og napp gikk Filip og Jakob Ingebrigtsen plutselig opp i teten. Med én runde igjen forsøkte Jakob å rykke fra konkurrentene.

– Jeg var med her for å løpe om medalje. Det var ekstremt kult. Jeg har ikke fått med meg så mye. Jeg «gutset» og ga alt jeg hadde. Nå er jeg så tom på tanken som jeg kan bli. Men jeg må hjem å trene, sier Jakob Ingebrigtsen til NRK.

UTSLITT: Jakob Ingebrigtsen måtte støttes av banen av brødrene. Foto: Martin Meissner / AP

Jakob: – Det er helt drøyt

Mot slutten stivnet Ingebrigtsen fullstendig, og han nærmest stupte over målstreken i Qatar. Det holdt ikke til medalje, Jakob Ingebrigtsen ble nummer fem. Etter fallet hadde han et svært sår på skulderen.

– Har du noen smerter etter fallet?

– Smerter etter fallet? Nei, men jeg har smerter etter 12 og en halv runde. Det er det som henger igjen i kroppen.

Tiden til slutt ble 13.02,93. Muktar Edris tok VM-gullet på 12.58,85.

– Så jeg var fire-fem sekunder bak? Det er helt drøyt, det er helt vilt, sier Jakob.

– Det var gøy å se Jakob på sisterunden der, sier Filip Ingebrigtsen om lillebroren.

Pappa Gjert var ikke helt enig.

SKEPTISK: Gjert Ingebrigtsen. Foto: Anders Engeland

– Jeg må snakke litt med Jakob om hvorfor han er såpass hissig på grøten. Det undrer meg.

– Jeg må snakke med han om hva han egentlig tenkte. Min analyse før løpet var helt rett. Vinnertiden var rundt 13 blank, og det var etiopierne som holdt oppe farten. Det var helt korrekt. Jeg kan ikke helt skjønne hvorfor de skulle opp og presse ytterligere, jeg må snakke litt Jakob, det virker som om de mistet hodet litt.

– De burde absolutt hatt litt mer is i magen. Det var veldig bra de første tusen meterne, men så skal de opp og pushe på i 13 blank-fart. Jeg kan ikke fornuftig forklare hvorfor det.

Kritikken fikk Henrik Ingebrigtsen til å steile.

– At Gjert står og mener ting, jeg vet ikke om det kommer så mye godt ut av det. Jakob sprang perfekt, jeg ville ikke ha endret noe på det, sier Henrik Ingebrigtsen til NRK.

– Han klarer ikke å holde meningene for seg selv. Hvis Jakob gjør feil, må vi ta en gjennomgang etter VM. Som jeg opplevde, gjorde han mer rett enn feil. Ut ifra det jeg så av løpet til jakob, løp han hundre prosent perfekt. Det blir vanskelig å ta Jakob i årene som kommer, sier Henrik.

Ledet med 150 meter igjen

Med én runde igjen gikk han opp i teten, og det så ut til å gå mot norsk gull i Doha.

– Jeg tenkte «ja, ja, ja, au, au, au».

Så stivnet han fullstendig, og han ble nummer fem.

– Det var et ærlig forsøk. Hva kan Jakob gjøre om ett, to eller tre år på 5000 meter med enda mer solid grunnlag i treningsbanken, sier ekspert Vebjørn Rodal.

– Jeg var helt sikker på norsk medalje med en runde igjen, sa Jann Post.

Filip Ingebrigtsen måtte bryte, og etterpå var Gjert Ingebrigtsen bekymret.

– Jeg er litt bekymret for begge to. Dette er harde greier, sier han.

– Det er ikke så alvorlig, men veldig surt. Det ble litt antiklimaks. Jeg fikk problemer med magen. Det var sting-aktig. Det er typisk når man ikke er godt nok forberedt. Det er god erfaring å ta med seg videre, men her og nå er det veldig surt, sier Filip til NRK.

Henrik Ingebrigtsen måtte slippe feltet tidlig, og løp i mål som 13. mann på 13.36,25.

– Det startet for fort, jeg hadde ikke sjans. Det startet i en fart som var raskere enn min årsbeste, så jeg kjente at jeg ikke hadde den farten i kroppen. Jeg måtte løpe mitt eget løp. Jakob løper som en verdensmester. Han mangler de siste 100. Han er for god på 1500 meter til å vinne 5000 meter, sier Henrik Ingebrigtsen til NRK.