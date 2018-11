På samlingen før Møbelringen cup denne uken er ikke bare de 16 spillerne landslagssjef Thorir Hergeirsson tok ut til EM i Frankrike for to uker siden. Også Vipers-spiller Silje Waade og Ingvild Bakkerud, som er bakspiller i danske Odense.

– Vi velger å utvide troppen for vi vil ha reserver som er nyttige i forskjellige roller både forsvars- og angrepsmessig. Vi vil ha de nære og vi vil ha flere til å være med i treningene, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson.

For nye regler gjør det enklere å gjøre flere endringer i troppen underveis i håndball-EM. Det har gitt flere spillere sjansen. Og det er denne muligheten den norske landslagssjefen nå benytter seg av.

Nå kan man gjøre to bytter både i gruppespillet, mellomrunden og til finalespillet. Spillerne kan i tillegg byttes inn og ut.

– Mer fleksibelt

Landslagsledelsen hadde opprinnelig tatt ut 16 kvinner, som er maksimalt antall, til mesterskapet av en bruttotropp på 28. Alle de 12 som ikke fikk plass har tidligere sagt seg klare til spill.

– Jeg er klar, men det er ikke noe jeg tenker på, sier Camilla Herrem, som ble vraket til EM.

– Nå er det åpent for mer fleksibilitet enn vi har hatt, men i utgangspunktet er det de 16 vi har tatt ut vi skal spille med. Det er ikke lukket for evig og alltid, og vi må gjøre vurderinger fortløpende. Det kan jo skje ting både før og underveis som gjør at man må gjøre endringer, sier Hergeirsson.

Norges EM-tropp Ekspandér faktaboks EM-troppen: Målvakter: Katrine Lunde, Silje Solberg. Utspillere: Veronica Kristiansen, Stine Bredal Oftedal, Amanda Kurtovic, Emilie Hegh Arntzen, Linn Jørum Sulland, Henny Reistad, Marta Tomac, Kari Brattset, Heidi Løke, Vilde Ingstad, Sanna Solberg, Thea Mørk, Marit Røsberg Jacobsen, Malin Aune Tilgjengelig fra bruttotroppen: Målvakter: Emily Stang Sando og Kari Aalvik Grimsbø. Utespillere: Silje Waade, Jeanett Kristiansen, Tonje Enkerud, Moa Høgdahl, Emilie Christensen, Helene Fauske, Ingvild Bakkerud, Vilde Johansen, Camilla Herrem, og Maja Jakobsen.

Han har hatt for vane å gjøre ett bytte i alle mesterskap. I fjor ble keeper Silje Solberg hentet ned til VM-finalen mot Frankrike. Også Linn Jørum Sulland (EM 2010) og Ida Alstad (VM 2015) har kommet inn og blitt avgjørende. Nå er muligheten for slike endringer større.

– Flere byttemuligheter er fremtiden, og flere og flere lag benytter seg av det, mener Hergeirsson.

Positiv

Norges herrelandslag valgte å ta med 17 spillere til EM i Kroatia, og måtte da ha én spiller på tribunen i hver kamp. Hergeirsson tar altså nå med totalt 18 damer til Frankrike.

– Det er kort vei til Frankrike, så det trenger ikke å være så vanskelig, sa han da EM-troppen ble presentert.

NY I TROPPEN: Silje Waade blir også med til EM i Frankrike. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

NRKs ekspert Kenneth Gabrielsen mener regelendringen er godt nytt for Norge. Han spådde på forhånd at Silje Waade fort kunne få bli med til Frankrike.

– Det er lettere for spillere å bidra i EM om de allerede er i stallen, og forberedelsene er ekstremt viktig. Når man kjemper om gull handler det ikke om kostnader heller, sier han.