Ekspert sår tvil om bokserens positive dopingprøve: – Ikke troverdig

– Det var ikke tilfellet at Antidoping Norge ville vite hva som har skjedd. Jeg fikk inntrykk av at jeg var dømt før jeg hadde rukket å si noe, sa Hadi Srour under høringen på Ullevaal stadion tirsdag.

Srour risikerer å bli utestengt fra all idrett i fire år. Han har ikke fått konkurrere på et år nå, og hevdet at det umulig kunne vært en positiv dopingprøve han avla etter noen dager med festing i fjor sommer.

I dag måtte han forklare seg for påtalenemda til Norges Idrettsforbund. Det er de som skal fastsette en eventuell utestengelse.

Sår tvil om analysemetodene

Uenighetene går veldig forenklet ut på følgende:

Srours dopingprøve viste at han hadde inntatt såkalt syntetisk EPO, et dopingmiddel som øker kroppens evne til å transportere oksygen ut til musklene.

Srour mener prøven feilaktig har slått ut som en positiv dopingprøve.

I bevisene som ble fremlagt, viste prøvene til Srour at en større mengde konsentrert EPO var analysert enn sammenlignbare negative dopingprøver. Alle mennesker har naturlig EPO i kroppen, og det er mengden EPO som er analysert som sørger for uenighetene.

Erik Boye, som var innkalt som ekspertvitne av Srour, viste frem hvordan dopingprøvene ville sett ut dersom man hadde analysert like mye konsentrert EPO fra Srours dopingprøve som i de sammenlignbare negative dopingprøvene. Ifølge han var det da ingen tegn til at bokseren hadde inntatt syntetisk EPO.

– Vi konkluderer med at det ikke er noen forskjell mellom Srours urin og en negativ dopingkontroll, sa Boye i sin vitneforklaring.

Boye er tidligere professor ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo. Sammen med to andre professorer og en seniorforsker hadde han laget en sakkyndigrapport som ble presentert under høringen. Der sår de altså tvil om analysen av dopingprøven til Srour.

– Det er ikke utført troverdige evalueringer av resultatene. En subjektiv, visuell analyse er ikke pålitelig. Alle kan gjøre feil. Også Wada-laboratorier, skriver de sakkyndige i sin konklusjon.

FORSVAR: Hadi Srour i diskusjon med sin advokat, Brynjar Meling. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Jeg var aldri i tvil

Dopingprøvene er analysert ved dopinglaboratoriet i Oslo. Yvette Dehnes, leder av laboratoriet, benekter ikke at det er ulik mengde EPO i de forskjellige prøvene som er analysert, men hevder de er vant til å se slike forskjeller, og dermed har tatt høyde for det i sin vurdering av prøvene.

– Vi ser forskjellige signaler (mengde EPO, red.anm.) i forskjellige prøver hver eneste uke, understreket Dehnes i sitt svar til Boye.

Nå er de opp til de tre i domsutvalget å finne ut av hvem de skal stole på.

– Jeg var aldri i tvil om at dette var en positiv prøve, sa Yvette Dehnes i sin vitneforklaring.

Srour benekter at han har injisert EPO i kroppen mens han var på Stavernfestivalen.

– Syntetisk EPO er et førstegenerasjonsstoff som går fort ut av kroppen. Det må inntas i løpet av de siste 24 timene før testing. Jeg visste jo at jeg ikke hadde injisert, sa han da han forklarte seg.

Påtalen går inn for fire års utestengelse for Srour. Forsvaret mener Srours prøve ikke viser at han har inntatt EPO. De vil derfor ha han frikjent.

En avgjørelse i saken er ventet i god tid før jul. Den kan deretter ankes til idrettens voldgiftsrett (CAS).