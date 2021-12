Bodø/Glimts botkasse går til vaksinering i fattige land

Bodø/Glimts spillergruppe har valgt å donere pengene i botkassa til koronavaksinasjon i fattige land.

– Vi donerte vekk i fjor også, så derfor lå det litt i kortene at det kom til å skje i år også. Vi så en reklame for vaksineprogrammet til Unicef på TV og bestemte oss for at det er en riktig ting å gjøre nå, sier botsjef Vegard Leikvoll Moberg til klubbens nettsted.

Hvor stor summen er, ønsker Moberg ikke å meddele.

– Det har vært et innbringende år for botkassa. Vi kom litt sent i gang med årets innsamling, men nå har vi hatt opptelling. Det er en bra sum, ja, sier han.

Pengene gis til Unicef og skal gjennom Covax-programmet sikre at innbyggere i fattige land blir vaksinert for covid-19.

I fjor gikk pengene fra Glimts botkasse til skredofrene på Gjerdrum. (NTB)