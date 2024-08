Tove Moe Dyrhaug, skipresident

– Hun gikk bort i en alt for ung alder. Hun var en veldig god skiløper og et godt medmenneske som gjorde veldig mye bra. Det er VM-gull i Val di Fiemme som vil huskes best fra skikarrieren, men hun var virkelig en langrennsløper som satte spor etter seg.