Den norske proffsyklisten André Drege (25) døde under sykkelritt

– Familien ønsker ro i denne tunge stunden, sier leder i Coop Repsol Roy Hegreberg til NRK.

Drege ble 25 år gammel.

– Vi er knust. Det er ufattelig trist. Det har skjedd det som ikke skal skje. Våre tanker går til familie og lagkamerater og venner. Vi ønsker at våre ryttere får ro. Dette er en ekstrem situasjon for oss som lag. For rytterne som har mistet en fantastisk venn. Vi er en kompisgjeng på tur. André var kapteinen vår, sier Hegreberg.

Hegreberg informerer NRK om at de nærmeste pårørende er informert.

Stranda-syklisten kjørte for Team Coop og har vært tilknyttet laget siden 2022. Han har også syklet for Lillehammer CK tidligere.

– Vi er knust over det tragiske bortgangen til André Drege, skriver Coop – Repsol på X.

Mistet kontrollen

Det var under den fjerde etappen av rittet i Østerrike at Drege mistet kontrollen, da han kjørte ned fra en stigning.

Som følge av dødsfallet ble premieutdelingen avlyst.

Etter planen skulle siste etappe av Østerrike rundt kjøres søndag, men det er usikkert om den blir gjennomført etter tragedien.

Ifølge avisen Kronen Zeitung skal den 25 år gamle rytteren ha falt i utforkjøringen fra Grossglockner til Heiligenblut. Han døde av skadene.

Ifølge avisen har politiet satt i gang etterforskning etter dødsfallet.

– Det er for tidlig å si om arrangøren kunne gjort sikkerhetstiltak som kunne forhindret den type ulykker, sier Sørtveit.

Reiser ned

Norges Cykleforbund sender trolig flere ned til Østerrike for å bistå og følge opp rytterne tett i tiden fremover.

– Så må vi finne ut om hvilket behov de har for krisehjelp, sier presidenten Heidi Stenbock-Haakestad i Norges Cykleforbund om den tragiske ulykken.

– Helt forferdelig

– Man reagerer med sjokk og vantro på en slik beskjed. Det norske sykkelmiljøet er relativt lite. Alle kjenner alle, i alle fall de som driver med dette på toppnivå. Det er helt forferdelig, sier NRK-ekspert Sondre Gjerdevik Sørtveit.

Det er flere som har kommet med støtteerklæringer etter det tragiske dødsfallet.

– Vi har med alle i Team Coop og André Dreges kjære i våre tanker etter denne forferdelige ulykken i Østerrike rundt. Store klemmer fra alle her, skriver Team Movistar.

– Et tap som merkes i hele sykkelmiljøet. Våre tanker er med hans venner, familie og lagkamerater, skriver sykkellaget EF.

– Vi er knust etter å ha fått beskjed om dødsfallet til André Drege under Østerrike rundt i dag. Våre tanker er med hans familie, venner og alle i Team Coop i denne utrolig triste tiden, skriver Premier Tech på sin X-konto.

Også arrangøren av det østerrikske sykkelrittet har kommunisert om dødsfallet og kondolert overfor hans familie og kjære.

Foto: Skjermdump / Instagram

Lovende rytter

Drege hadde en strålende sesong og var i utgangspunktet klar for profflaget Team Jayco Alula.

– Han var veldig god til å spurte. En allsidig, sterk rytter med en god avslutning som gjorde at han fikk med seg mange seirer. Han hadde en fantastisk utvikling, særlig nå det siste året, sier NRKs sykkelekspert Sondre Gjerdevik Sørtveit.