– Titlene og troféene renner inn her. Det er veldig artig å være med på, sier den norske FCK-spileren Tom Høgli på telefon til NRK rett etter kampen.

Høgli sliter med en strekkskade og rakk ikke cupfinalen.

– Det er de to store rivalene her i Danmark. Det var utrolig viktig at vi klarte å hale i land en seier her, sier Høgli.

Andreas Cornelius sendte FCK i føringen etter 51 minutters spill i København, men Brøndby kvitterte ved finske Teemu Pukki bare ti minutter senere.

Sju minutter før slutt kunne imidlertid Solbakken og co. juble på ny. Federico Santander satte inn 2-1, og kun to minutter etter punkterte Cornelius matchen med sin andre scoring for dagen. Dermed var det FCK som kunne juble for cupseier i Parken. Solbakkens mannskap vant også serien denne sesongen.

– Gratulerer! Vi er første danske klubb med tre strake cuptitler, skriver FCK på sin Twitter-konto etter triumfen mot Brøndby.

Det er åttende gang at FCK har vunnet cupen. Og den tredje på rad.

Blir i København

Tom Høgli gleder seg over nok en triumf for FC København. Foto: Christian Kråkenes/NRK

Høgli skulle etter planen vært Tromsø-spiller fra juli 2017. Nå blir han i stedet værende i FC København ut året. Han liker seg i klubben.

– Nå har vi vunnet "the double" to år på rad. Det er en vanvittig prestasjon og en utrolig fin periode å være en del av. All ære til Ståle og hans team for måten de har bygget opp laget og klubben på.