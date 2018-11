På Caruanas Youtube-side ble det natt til mandag lagt ut en video som hemmelige detaljer fra Caruanas forberedelser til VM-kampen.

I videoen vises blant annet en liste over Caruanas planlagte åpningstrekk, men videoen er nå slettet.

Skaper reaksjoner

Det har skapt mange reaksjoner. Dette er så oppsiktsvekkende at flere stiller spørsmål ved om det er planlagt spill.

– Jeg tror det er reelt. Jeg vet at det er fort gjort å gjøre sånne tabber når man filmer. Det har vært nære på at vi også har gjort noen sånne tabber selv også. Det er mye større sannsynlighet for at de har gjort en glipp, enn at de har gjort det med vilje sier, sier Magnus Carlsens manager, Espen Agdestein.

– Dette beskrives av noen som den største tabben i sjakkens historie, fordi den avslører viktig informasjon, sier NRKs sjakkekspert Torstein Bae, som samtidig ikke utelukker at det kan være en finte.

Assisterende manager for Fabiano Caruana, Mehreen Malik, ønsket ikke å kommentere videoen overfor NRK.

– Skader Caruana enormt

Heller ikke sjakk-ekspert Ian Rogers tror dette var et bevisst trekk.

– Dette er en kjempeblemme. Folkene som laget videoen aner ikke noe om sjakk, de er ikke smarte nok til å lage en villedende video som dette.

EKSPERT: Ian Rogers jobber for blant andre Chesslife. Foto: Mads Nyborg Støstad / NRK

Agdestein kan ikke svare på hvordan de skal bruke informasjonen og Bae lurer på om dette gjør at Carlsen kaster planene sine, eller om han holder seg til den opprinnelige planen. Rogers tenker også at dette er et stort problem for Caruana i de neste partiene.

– Dette skader Caruana enormt. Carlsen har tre hvite på rad, og nå vet han Fabianos åpninger de neste partiene. Han vet hva slags forsvar han skal spille mot, dette er virkelig dårlig nytt for Caruana.

